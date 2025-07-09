Хинштейн рассказал о 5-летнем мальчике, закрывшем маму при ударе ВСУ
Пятилетний мальчик по имени Анатолий «закрывал собой маму» во время удара ВСУ по городскому пляжу в Курске. Об этом рассказал глава Курской области Александр Хинштейн.
«По словам очевидцев, пятилетний Анатолий закрывал собой маму», — рассказал он. По его словам, мальчик — «настоящий мужчина». «Не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека. У него тяжелые ожоги, сейчас он в реанимации», — добавил Хинштейн. Мальчика и маму будут переводить на лечение в Москву.
Вечером 9 июля в Курске беспилотник ВСУ атаковал пляж «Городской». По информации местных властей, в результате удара погибли три человека, среди них сотрудник Росгвардии, который помогал пострадавшим. Еще семь человек получили ранения. Глава региона пообещал представить погибшего росгвардейца к государственной награде.
Шесть пострадавших были доставлены в больницу, трое из них — в тяжелом состоянии.
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