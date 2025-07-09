Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на пляж в Курске
Выросло число пострадавших в результате атаки ВСУ на городской пляж в Курске, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.
Ранее официально сообщалось о семи раненных. По данным агентства, пострадали десять человек.
Вечером 9 июля в Курске беспилотник ВСУ атаковал пляж «Городской». По информации местных властей, в результате удара погибли три человека, среди них — сотрудник Росгвардии, который помогал пострадавшим. Еще семь, включая ребенка-дошкольника, получили ранения. СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки.
Губернатор региона Александр Хинштейн пообещал представить погибшего росгвардейца к государственной награде.
Пятилетний мальчик, пострадавший во время удара по пляжу, сегодня утром был переведен в столичный НИИ неотложной детской хирургии им. Сперанского. Его сопровождает мама.
«Уверен, наши коллеги из столицы сделают все, чтобы поставить малыша с мамой на ноги, а мы будем очень ждать их дома!» — прокомментировал Хинштейн.
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