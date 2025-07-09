Закрывшего маму при ударе в Курске пятилетнего мальчика перевели в Москву

Фото: Hinshtein / Telegram

Пятилетний мальчик по имени Анатолий, пострадавший во время удара дрона ВСУ по пляжу в Курске, утром был переведен в московский НИИ неотложной детской хирургии им. Сперанского. Об этом рассказал губернатор области Александр Хинштейн, его цитирует региональный оперштаб.

Вместе с ребенком в Москву отправилась и мама.

«Уверен, наши коллеги из столицы сделают все, чтобы поставить малыша с мамой на ноги, а мы будем очень ждать их дома!» — сказал Хинштейн.

Он также рассказал, что маленький Анатолий «закрывал собой маму» во время удара ВСУ.

Вечером 9 июля в Курске беспилотник ВСУ атаковал пляж «Городской». По информации местных властей, в результате удара погибли три человека, среди них — сотрудник Росгвардии, который помогал пострадавшим. Еще семь получили ранения. Хинштейн. пообещал представить погибшего росгвардейца к госнаграде.