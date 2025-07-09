 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Закрывшего маму при ударе в Курске пятилетнего мальчика перевели в Москву

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

Пятилетний мальчик по имени Анатолий, пострадавший во время удара дрона ВСУ по пляжу в Курске, утром был переведен в московский НИИ неотложной детской хирургии им. Сперанского. Об этом рассказал губернатор области Александр Хинштейн, его цитирует региональный оперштаб.

Вместе с ребенком в Москву отправилась и мама.

«Уверен, наши коллеги из столицы сделают все, чтобы поставить малыша с мамой на ноги, а мы будем очень ждать их дома!» — сказал Хинштейн.

Он также рассказал, что маленький Анатолий «закрывал собой маму» во время удара ВСУ.

Три человека погибли при ударе ВСУ по пляжу в Курске
Политика
Фото:Михаил Терещенко/ТАСС

Вечером 9 июля в Курске беспилотник ВСУ атаковал пляж «Городской». По информации местных властей, в результате удара погибли три человека, среди них — сотрудник Росгвардии, который помогал пострадавшим. Еще семь получили ранения. Хинштейн. пообещал представить погибшего росгвардейца к госнаграде.

Читайте РБК в Telegram.

Мерц заявил, что в урегулировании на Украине дипломатия исчерпана

В Индии обрушился автомобильный мост. Видео

В Саратовской области мужчина планировал взорвать мост. Видео

CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву к чертям»

BI.ZONE назвала самые популярные схемы криптомошенников в Telegram

В Подмосковье автомобиль столкнулся с микроавтобусом с детьми. Подробности

Наводнение в Нью-Мексико после лесных пожаров. Видео

Глава Пентагона не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву — CNN

Полиция задержала арбитра из-за решающего пенальти в матче

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Курская область Курск Дети Москва госпитализация БПЛА
Материалы по теме
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по пляжу Курска
Политика
Одним из погибших при ударе ВСУ в Курске оказался сотрудник Росгвардии
Политика
Шесть человек пострадали при ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45) Инвестиции, 08 июл, 19:09 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55) Инвестиции, 08 июл, 19:09
Российские войска заняли Толстой в ДНР Политика, 12:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:12
Минобороны заявило об ударе «Кинжалом» по военным аэродромам Украины Политика, 12:10
«Роскосмос» объяснил экономией отказ от проектов спутниковых группировок Технологии и медиа, 12:08
Как разрешить конфликт интересов в делах о банкротстве Отрасли, 12:03
В Ялте из-за жары взорвался электросамокат. Видео Общество, 12:01
МИД КНР оценил слова Трампа о справедливом отношении Пекина к Вашингтону Политика, 12:01
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Рассеянный склероз: причины, симптомы, лечение Стиль, 11:59
К Тихановской пытались попасть на интервью подставные журналисты Политика, 11:58
На Тайване начались крупнейшие в истории учения по отражению атаки КНР Политика, 11:54
Как автоматизация экономит энергоресурсы промышленности Отрасли, 11:53
Более 600 зданий в Москве исключили из налогообложения по кадастру Недвижимость, 11:52
Ассоциация инвесторов узнала о случаях ареста акций ЮГК у миноритариев Инвестиции, 11:46
«Яндекс» объяснил рост цен в такси в российских регионах Бизнес, 11:41