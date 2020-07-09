Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 70,88 (-0,36) Инвестиции, 13:03
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 80,41 (+0,01) Инвестиции, 13:03
Бывший тренер «Реала» и «Манчестер Сити» Пеллегрини возглавил «Бетис» Спорт, 21:12 «Авангард» расторгнул контракт со швейцарским хоккеистом Спорт, 20:46 Роскомнадзор передал МВД материалы о фейках СМИ-иноагентов о Конституции Политика, 20:42 Путину показали проект против вируса и приставку для обучения на удаленке Технологии и медиа, 20:34 СК предъявил хабаровскому губернатору обвинение в организации убийств Общество, 20:14 Муниципальный депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа Политика, 20:06 Биткоин будет стоить $100 000. В этом уверен миллиардер Макс Кайзер Крипто, 20:04 Как выстроить надежную киберзащиту для сотрудников на удаленке РБК и #CloudMTS, 19:59 «Карпаты» исключили из украинской премьер-лиги Спорт, 19:48 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:30 Власти пообещали не рисковать здоровьем россиян при возобновлении полетов Общество, 19:26 Путин заявил о необходимости развития новых норм Конституции в регионах Политика, 19:26 Силовики пришли с обысками в коммерческие МРЭО ГИБДД в Петербурге Общество, 19:25 В Госдуме выявили факты влияния зарубежных организаций на голосование Политика, 19:19
Дело губернатора Фургала ,  
0 

СК предъявил хабаровскому губернатору обвинение в организации убийств

Фургала допросили в качестве обвиняемого. Ему инкриминируют причастность к организации убийств и покушениям на убийства предпринимателей, которые совершались в середине 2000-х на Дальнем Востоке
Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Следственный комитет РФ / Youtube)

Следственный комитет предъявил губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийств. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, Фургал был допрошен в качестве обвиняемого. Ему инкриминируется совершение преступлений по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).

По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушений на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

В Кремле ответили на сообщения об отставке Фургала из-за утраты доверия
Политика
Сергей Фургал

Действующий губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан около двух часов ночи 9 июля сотрудниками Следственного комитета и ФСБ. Губернатора после этого доставили в Москву. Источники РБК, знакомые с материалами расследования, сообщили, что Фургала подозревают в причастности к убийству его бывшего делового партнера Олега Булатова и еще одного предпринимателя — Евгения Зори. Собеседники РБК заявили, что показания на Фургала дал еще один его деловой партнер, Николай Мистрюков, арестованный по этому делу в прошлом году, а сейчас находящийся в СИЗО «Лефортово».

Жириновский пообещал никогда не исключать Фургала из ЛДПР
Политика
Сергей Фургал

Спустя несколько часов после задержания Фургала были задержаны два депутата Хабаровской краевой думы от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов (Фургал также является членом партии ЛДПР). Источник ТАСС сообщил, что депутаты задержаны ФСБ и Следственным комитетом по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Оба депутата ранее входили в состав руководства расположенного в Комсомольске-на-Амуре завода «Амурсталь». По данным системы СПАРК, 25% «Амурстали» принадлежит Ларисе Стародубовой, супруге Фургала.

Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 года. Тогда на выборах он одержал победу над кандидатом от «Единой России» Вячеславом Шпортом, который руководил регионом с 2009 года. В начале и середине 2000-х, когда были убиты Булатов и Зоря, Фургал занимался бизнесом. Тогда он возглавлял фирму по торговле лесоматериалами ООО «Алькума», а затем компанию ООО «МИФ-Хабаровск», занимавшуюся сбором лома черных металлов. Вступил в ЛДПР в 2005 году, а спустя два года стал депутатом Госдумы.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Следственный комитет, обвинение, организация убийства, Сергей Фургал ..., губернатор
Материалы по теме
Вслед за Фургалом в Хабаровске задержали двух депутатов от ЛДПР
Политика
Какие политические последствия будут у дела хабаровского губернатора
Политика
Губернатора Фургала проверят на связь с убийствами из-за черного лома
Политика
Читайте на РБК Pro
Как микроменеджмент и упорство помогли основателю Xiaomi Как микроменеджмент и упорство помогли основателю Xiaomi
Кто такие дайгоу и как они зарабатывают в России Кто такие дайгоу и как они зарабатывают в России
Волки в овечьих шкурах: как сотрудники уводят деньги из компаний Волки в овечьих шкурах: как сотрудники уводят деньги из компаний
Онлайн-дискуссия: как ИТ помогают выжить бизнесу Онлайн-дискуссия: как ИТ помогают выжить бизнесу
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter