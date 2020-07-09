СК предъявил хабаровскому губернатору обвинение в организации убийств

Фургала допросили в качестве обвиняемого. Ему инкриминируют причастность к организации убийств и покушениям на убийства предпринимателей, которые совершались в середине 2000-х на Дальнем Востоке

Сергей Фургал (Фото: Следственный комитет РФ / Youtube)

Следственный комитет предъявил губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийств. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, Фургал был допрошен в качестве обвиняемого. Ему инкриминируется совершение преступлений по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).

По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушений на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Действующий губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан около двух часов ночи 9 июля сотрудниками Следственного комитета и ФСБ. Губернатора после этого доставили в Москву. Источники РБК, знакомые с материалами расследования, сообщили, что Фургала подозревают в причастности к убийству его бывшего делового партнера Олега Булатова и еще одного предпринимателя — Евгения Зори. Собеседники РБК заявили, что показания на Фургала дал еще один его деловой партнер, Николай Мистрюков, арестованный по этому делу в прошлом году, а сейчас находящийся в СИЗО «Лефортово».