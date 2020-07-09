В Кремле ответили на сообщения об отставке Фургала из-за утраты доверия

Сергей Фургал (Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС)

Президент России Владимир Путин может принять решение об отставке задержанного 9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала из-за утраты доверия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Если и когда президент примет такое решение, а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему предоставлены от следствия... мы вас об этом проинформируем», — сказал Песков.

Ранее два знакомых с ситуацией собеседника РБК сообщили, что Фургал будет отправлен в отставку в связи с утратой доверия и это может произойти уже в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента сообщил, что информация о задержании Фургала была представлена Путину по линии Следственного комитета.

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