На Украине освободили организатора «убийства» на Бабченко

Киевский апелляционный суд освободил директора оружейного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа, которого обвиняли в организации покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом «Украинформ» сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гаевская.

Гаевская отметила, что Германа освободили от отбывания наказания в связи с состоянием здоровья. Прокуратура примет решение об обжаловании решения суда после ознакомления с его полным текстом.

В сентябре 2018 года Бориса Германа приговорили к 4,5 годам лишения свободы за организацию покушения на Бабченко.

Власти Украины в конце мая 2018 года сообщили об убийстве российского журналиста, который с 2007 года проживал в Киеве. На следующий день. На следующий день в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что «убийство» было инсценировкой, организованной, чтобы выйти на тех, кто действительно планировал ликвидировать Бабченко.

По делу о покушении на Бабченко проходили Герман, Тарас Стельмашенко, Вячеслав Пивоварник — предполагаемый заказчик и Алексей Цимбалюк, нанятый, по версии следствия, Германом для совершения убийства.