В Кремле назвали печальной новостью смерть экс-главы Чувашии

Михаил Игнатьев (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень печальной новостью смерть экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, передает корреспондент РБК.

«Это, безусловно, очень печальная новость. Мы соболезнуем всем, кто потерял своих родственников в результате этой эпидемии [коронавируса]», — сказал он.

Песков уточнил, что власти не планируют специальных заявлений по этому поводу и не располагают подробностями.

18 июня стало известно, что Игнатьев умер в больнице, ему было 58 лет, у экс-главы Чувашии подтвердили коронавирус. Причиной смерти врачи назвали сердечную недостаточность после инсульта, осложненную двусторонней пневмонией. Власти Чувашии создали правительственную комиссию для организации его похорон и пообещали оказать помощь семье умершего.