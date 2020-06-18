Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Михаил Игнатьев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Он был госпитализирован с коронавирусом, уточняет агентство. О его смерти также сообщают Telegram-каналы Mash и «Подъем».

Игнатьеву было 58 лет.

Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы региона в связи с утратой доверия 29 января 2020 года. Этому предшествовало несколько заявлений и поступков Игнатьева, вызвавших резонанс. В середине января он заявил о необходимости «мочить» журналистов и блогеров, которые зарабатывают «на разных схемах». Через несколько дней он заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новых машин, которые Игнатьев держал в высоко поднятой руке. В «Единой России» посчитали, что своими действиями Игнатьев унизил честь и достоинство офицера и исключили из партии.

На сайте Верховного суда 26 мая 2020 года появилась информация, что Игнатьев через суд попытался оспорить свое увольнение. Исковое заявление Игнатьева в той части, в которой бывший глава региона оспаривает указ президента о досрочном прекращении его полномочий, принято Верховным судом к производству. Его рассмотрение назначено на 30 июня.

К тому времени он уже около двух недель находился в больнице после заражения коронавирусом, у него было тяжелое воспаление легких.