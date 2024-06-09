NYT сообщила, что бойцы ВСУ «подсели» на энергетики

Украинские военные употребляют много энергетиков, их производство приносит экономические выгоды, говорится в репортаже The New York Times (NYT) с фронта.

«Утром, когда я просыпаюсь, я пью энергетический напиток. Отправляясь на патрулирование, я пью энергетический напиток. Перед атакой я пью энергетический напиток», — сказал один украинский солдат с позывным «Психо».

По его словам, если не пить «эту гадость», то неоткуда взять энергию, чтобы преодолеть 3-7 км со снаряжением весом 40 кг, почти ничего не ев и пив три дня. Издание пишет, что увидеть банки из-под энергетиков можно повсюду: в жилетах, на рюкзаках, танках и в траншеях.

NYT отмечает, что продажи энергетиков растут, это «один из немногих ярких моментов» в экономике страны. Появляются новые бренды и вкусы — например, сахарная вата, кактус и даже каннабис (на Украине недавно легализовали медицинский каннабис — в России выступают против узаконивания легких наркотиков). На банках производители иногда пишут патриотические девизы или дают напиткам соответствующие названия (например, «Воля» — такие производит Моршинская фабрика во Львовской области, которая до начала боевых действий была ориентирована на выпуск воды «Моршинская»).

Производством энергетиков также занялась голландская Carlsberg на Украине: их напиток называется Battery. В компании рассказали, что их энергетическая продукция пользуется спросом не только у военных.

«Повышенная потребность гражданского населения в источниках энергии возникает из-за постоянных ракетных обстрелов, беспокойства и недостатка сна», — сказал Тарас Мацыпура, вице-президент Carlsberg Ukraine.

В России в мае в Госдуму был внесен законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. При анонсировании похожего законопроекта зимой авторы инициативы отмечали, что пьющие энергетики люди могут нанести вред здоровью, употребляя в большем, чем разрешено, суточном количестве входящие в состав этих напитков вещества — кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон.

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