Зеленский легализовал медицинский каннабис

Закон разрешает применение каннабиса в медицинских, промышленных и научных целях. Проект пыталась заблокировать «Батькивщина» Тимошенко, но безуспешно. Власти России считают легализацию наркотиков угрозой нацбезопасности

Владимир Зеленский (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса, следует из базы данных Верховной рады. Об этом сообщает Hromadske.

Депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что закон вступит в силу с середины июля 2024 года. Ранее он отмечал, что документ легализует применение каннабиса только в медицинских и промышленных целях, а также для научной деятельности, а обращение в рекреационных целях по-прежнему запрещено.

Верховная рада одобрила законопроект в декабре 2023 года, но через несколько дней фракция «Батькивщина» Юлии Тимошенко подала проект постановления об отмене этого решения, таким образом заблокировав дальнейшее движение закона. Тимошенко назвала закон направленным «против национальных интересов и принципов существования Украины». В итоге постановление «Батькивщины» провалилось в парламенте.

Попытки легализовать медицинский каннабис на Украине предпринимались еще в 2014 году: соответствующий законопроект внес Олег Мусий, который тогда был министром здравоохранения, но инициатива не прошла голосование.

Зеленский во время своей предвыборной кампании в 2019 году говорил, что поддерживает легализацию медицинского каннабиса. Летом 2023-го он вновь выступил за принятие этой меры. Минздрав Украины отмечал, что она расширит перечень средств для лечения онкологических и других болезней; необходимость такого шага в стране объясняли тем, что медицинский каннабис применяют для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения ПТСР и так далее.

Отдельные формы медицинского каннабиса используют в ряде стран, например в Израиле и Канаде. В российской Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года говорится, что легализация марихуаны и других похожих наркотиков в других странах является угрозой нацбезопасности государства. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает против легализации легких наркотиков, и призывал разоблачать ложную информацию об их «цивилизованном» употреблении.