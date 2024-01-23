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Бизнес ,  
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В Думу внесли законопроект о запрете на продажу энергетиков подросткам

В Думу внесли законопроект о запрете на продажу энергетиков несовершеннолетним
Авторы инициативы отмечают, что употребление энергетиков в больших количествах вредит здоровью из-за входящих в их состав веществ, например кофеина. В некоторых регионах подросткам уже запрещено покупать энергетики
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Госдума рассмотрит инициативу запрета на федеральном уровне продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков (БТН), в число которых входят энергетики. Соответствующий законопроект появился в законодательной базе нижней палаты парламента.

Авторы (24 депутата, в числе которых кандидат в президенты Николай Харитонов, Нина Останина (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛДПР), Дмитрий Певцов («Новые люди») и др.) отметили, что в 65 субъектах Федерации уже есть ограничения на продажу БТН, в том числе подросткам, но есть «острая необходимость» в регулировании на уровне страны.

«Молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе. Кроме того, регулярное потребление данных напитков формирует у молодых людей соответствующую зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний», — сказано в пояснительной записке.

В ней говорится, что пьющие БТН люди могут нанести вред здоровью, употребляя в большем, чем разрешено, суточном количестве входящие в состав этих напитков вещества — кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон.

Еще одна мера для борьбы с избыточным потреблением энергетиков — ограничение максимального объема тары таких напитков в 0,5 л. (как указано в записке, производители в добровольном порядке с 2020-го не выпускают их в больших, чем этот, объемах).

Если закон примут, то он вступит в силу с 1 сентября этого года.

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Роспотребнадзор среди последствий употребления энергетиков называет повышение артериального давления, увеличение сердечного ритма, дрожь конечностей, раздражительность, расстройство сна, депрессию. Регулярное употребление может даже привести к смерти из-за инфаркта миокарда, предупреждает ведомство. Там подчеркивают, что энергетики противопоказаны детям и подросткам, а также беременным и кормящим женщинам, пожилым людям, тем, у кого есть хронические заболевания.

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