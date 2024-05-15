В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Депутаты предлагают запретить продажу энергетиков несовершеннолетним по всей стране. Сейчас регионы отдельно могут вводить ограничения

Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутаты всех фракций внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним по всей стране, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в телеграм-канале.

По его словам, среди молодежи каждый второй употребляет энергетики: в возрастной группе 18–24 лет эта доля составляет 53,2%, в группе 25–29 лет — 49,7%.

«Во многих регионах уже установлены ограничения на розничную продажу таких напитков, но на федеральном уровне проблема до сих пор не решена», — отметил Володин.

По его словам, 90% опрошенных о введении запрета продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне посчитали такие ограничения необходимыми.

Кроме того, законопроект запрещает розничную торговлю энергетиками в таре объемом более 500 мл. В декабре 2022 года вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать вопрос о запрете выпуска энергетиков в банках и бутылках, объем которых превышает эту норму, а также их продажи несовершеннолетним.

Решение нужно принять до августа, сказал спикер Госдумы.

Роспотребнадзор среди последствий употребления энергетиков называет повышение артериального давления, увеличение сердечного ритма, дрожь конечностей, раздражительность, расстройство сна, депрессию. Регулярное их употребление может даже привести к смерти из-за инфаркта миокарда, предупреждает ведомство. Там подчеркивают, что энергетики противопоказаны детям и подросткам, а также беременным и кормящим женщинам, пожилым людям, тем, у кого есть хронические заболевания.

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В январе этого года законопроект о «запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним» уже вносили в Думу. Авторами выступили 24 депутата, в том числе Николай Харитонов (КПРФ), Нина Останина (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛДПР), Дмитрий Певцов («Новые люди»). В пояснительной записке говорилось, что в 65 субъектах уже есть ограничения на продажу энергетиков, в том числе подросткам, но есть «острая необходимость» в регулировании на уровне страны. Авторы отмечали, что чрезмерное употребление таких напитков может нанести вред здоровью из-за содержания в них кофеина, таурина, L-карнитина, глюкуронолактона.

С 2018 года действует запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков на территории России.