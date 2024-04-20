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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский запретил военным играть в онлайн-казино

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский подписал указ, который предусматривает запрет на доступ к онлайн-казино для военных и ряд других мер во избежание игровой зависимости в армии. В Раде говорили о проблемах с казино у 90% служащих ВСУ
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Командование ВСУ должно запретить военнослужащим доступ к «игорным заведениям и/или участию в азартных играх в интернете» на время военного положения, следует из указа украинского президента Владимира Зеленского. Документ называется «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет».

Согласно указу, правительство Украины за месяц должно обеспечить:

  • разработку порядка ограничения всех форм рекламы азартных игр, в частности с использованием электронных коммуникаций, символики ВСУ и других военных сил, а также распространения соответствующего контекстного материала;
  • запрет регистрации организатором онлайн-казино нескольких аккаунтов для одного игрока, установку лимита непрерывного участия в азартной игре в сутки для одного аккаунта и введение обязательных перерывов, а также определение максимального времени участия в неделю;
  • обязательство для организаторов онлайн-казино в Сети устанавливать лимит расходов игрока перед началом игры на определенный период (день, неделю, месяц), ограничение нельзя будет менять чаще одного раза в месяц;
  • внедрение государственной системы онлайн-мониторинга;
  • проведение национальной информационно-разъяснительной кампании по опасности азартных игр, угрозам игровой зависимости, способам ее предупреждения и лечения, в том числе с контактами заведений, оказывающих помощь игроманам, а также особенностей функционирования реестра лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх;
  • принятие решений о блокировании нелегальных вебсайтов с азартными играми по представлению «центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей».

Кроме того, Минздрав Украины за три месяца должен принять стандарт лечения игровой выраженной зависимости и обучить медработников, чтобы те могли своевременно выявлять ее признаки. В тот же срок Министерство социальной политики должно принять стандарт предоставления услуги по социально-психологической реабилитации игроманов и обучить соцработников своевременно выявлять признаки зависимости.

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Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с уполномоченными органами должна за два месяца провести проверки организаторов азартных игр и по итогам применить необходимые меры, включая аннулирование лицензий, а также при необходимости подготовить инициативу об изменениях в санкционном законодательстве в этой сфере.

Минцифры за месяц должно провести переговоры с Apple и Google о запрете размещения приложений с азартными играми без соответствующей лицензии в украинском сегменте своих магазинов приложений.

Нацбанку Украины рекомендуется в течение двух недель запретить принимать в качестве залога товары двойного пользования, а за два месяца утвердить рекомендации для банков по блокированию платежей с кредитных счетов граждан на счета организаторов азартных игр для участия в онлайн-казино.

В тот же срок Нацбанку нужно утвердить рекомендации и банкам-эмитентам относительно выполнения требований закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения» в части p2p-переводов.

Поводом для таких мер стали заявления о проблеме игромании в украинской армии. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко «Европейская солидарность») утверждал в конце марта, что «девять из десяти солдат на передовой имеют проблемы с казино или беттингом»: «Деньги проигрываются. Затем берут кредиты. И так по кругу». Он предложил запретить военнослужащим беттинг и казино и внести в специальные реестры. Также для них следует создать специальные условия по ипотеке. Соответствующую инициативу депутат внес в Раду 9 апреля.

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Владимир Зеленский казино ВСУ кредит азартные игры
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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