Рособрнадзор проверит 13 экзаменующих мигрантов вузов

Весной в России исключили коммерческие организации из процедуры экзаменации и выдачи сертификатов иностранцам, такое право осталось только у государственных вузов. 13 учебных заведений проверят, заявил глава Рособрнадзора Музаев

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В России будут проверены вузы, которые проводили экзамены для иностранцев, сообщил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Сейчас по поручению правительства у нас все вузы, которые занимались экзаменами, имели право проводить экзамены, в плане проверки. 13 вузов у нас находятся в плане на проверку. И эта работа будет продолжаться», — сказал он.

Желающие получить вид на жительство, разрешение на работу и временное проживание в России иностранцы должны сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства.

В апреле 12 российских университетов, которые имели договоры с коммерческими партнерами на проведение экзаменов для мигрантов, расторгли их, поскольку ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил до 1 мая исключить коммерческих партнеров из этой процедуры и лишить их допуска к проведению экзамена и оформлению сертификатов.

Теперь экзамены для иностранных граждан будут проводить только университеты и другие государственные и муниципальные организации. Площадки планируется создать во всех регионах страны.

Изменения произошли после того, как Рособрнадзор объявил предостережения «о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена» для мигрантов пяти вузам: РУДН, Санкт-Петербургскому государственному университету, Государственному институту русского языка им. А.С. Пушкина, Российскому государственному педагогическому университету имени А.И. Герцена, Псковскому государственному университету.

Незадолго до этого в Москве была задержана группа лиц, которая организовала незаконную выдачу иностранцам сертификатов о сдаче экзамена, которые предоставлялись в МВД. В составе группы была ранее сотрудничавшая с институтом им. Пушкина женщина. По версии следствия, подозреваемые помогли обеспечить нелегальное пребывание в России 464 гражданам Таджикистана и Узбекистана.