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Институту Пушкина и РУДН вынесли предостережение из-за мигрантов

Рособрнадзор вынес предостережение РУДН и Институту Пушкина из-за мигрантов
Рособрнадзор предостерег пять вузов, что недопустимо нарушать требования к экзаменам по русскому для мигрантов. Ранее задержали внештатную сотрудницу Института Пушкина по делу о незаконной выдаче сертификатов для приезжающих
Прохожие у здания РУДН
Прохожие у здания РУДН (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Рособрнадзор объявил предостережение пяти вузам, в том числе РУДН и Институту Пушкина, о недопустимости нарушения требований при проведении экзамена по русскому для мигрантов.

«Пяти вузам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата: Российскому университету дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургскому государственному университету, Государственному институту русского языка им. А.С. Пушкина, Российскому государственному педагогическому университету имени А.И. Герцена, Псковскому государственному университету», — говорится в сообщении ведомства.

РБК направил запрос в пресс-службу Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, в пресс-службу РУДН, в пресс-службу СПбГУ, в пресс-службу РГПУ им. А.И. Герцена, в пресс-службу Псковского государственного университета.

Ректор Института Пушкина — РБК: «Мигрант должен понимать русскую речь»
Технологии и медиа
Наталья Трухановская

8 апреля в Москве задержали сотрудницу Института Пушкина по делу группы, помогавшей мигрантам сдавать экзамены на знание языка и истории России. По версии следствия, подозреваемые организовали незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России, которые затем предоставлялись в МВД. Согласно материалам дела, подозреваемые помогли обеспечить нелегальное пребывание в России 464 мигрантам.

Ректор института Пушкина Наталья Трухановская в интервью РБК по этому поводу говорила, что никто из штатных сотрудников вуза не был задержан и обвинений никому не предъявлялось. По ее словам, следственные действия в институте не ведутся.

«По конкретной ситуации могу прокомментировать, что одна из обвиняемых, фамилию которой обнародовал следственный комитет, ранее сотрудничала с Институтом русского языка на неполную ставку в качестве внешнего совместителя в дистанционном режиме», — уточняла ректор.

Трухановская отмечала, что в вузе в сфере тестирования на знание русского языка реализуются самые жесткие меры контроля, приняты необходимые локальные нормативные акты.

Ректор пояснила, что в институте есть несколько видов тестирования на знание русского языка, которые отличаются в зависимости от цели приезда мигранта в Россию. По ее словам, тест на знание русского как иностранного, который сдается при получении вида на жительство или гражданства, вызывает меньше всего вопросов. Трухановская полагает, что следует повысить планку, которая показывает успешную сдачу, от 50 до 80 баллов из 100.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Георгий Смирнов
При участии
Виктория Хабарова
Рособрнадзор РУДН мигранты Государственный институт русского языка им. Пушкина
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