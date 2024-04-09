Обвинение раскрыло детали дела «банды» института Пушкина

Преступная группа, в которую входили сотрудники института русского языка им. Пушкина, помогала мигрантам сдавать экзамены на знание языка и истории России и тем самым обеспечила незаконное пребывание в стране 464 иностранцев

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Подозреваемые в незаконной выдаче иностранцам сертификатов о знании русского языка и истории помогли обеспечить нелегальное пребывание в России 464 гражданам Таджикистана и Узбекистана, следует из материалов дела. Они были представлены на слушаниях в Черемушкинском суде Москвы, где фигурантам избирают меру пресечения, передает ТАСС.

Среди пяти подозреваемых есть сотрудники Института русского языка имени А.С. Пушкина, известно имя как минимум одного из них — это Марина Бальбурова (теперь она бывшая сотрудница вуза, ей суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста). Также в числе фигурантов названы некие Григорий Тарасенко и Татьяна Новикова, сообщает ТАСС.

По версии следствия, не позднее 11 декабря прошлого года на юго-западе Москвы (в этом округе находится институт) подозреваемые организовали незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России, которые затем предоставлялись в МВД. «При этом большая часть иностранцев фактически такими знаниями не обладала. Указанные преступные действия способствовали оформлению вида на жительство на территории московского региона», — сообщал столичный СК.

ТАСС пишет, что Тарасенко был руководителем кадрового агентства «Европа-Азия», он и Новикова искали иностранцев, которые хотят получить сертификат, а Бальбурова, будучи сотрудником института им. Пушкина, принимала экзамены — она заранее предоставляла ответы и перезаписывала ход экзаменов.

Членов группы задержали накануне, 8 апреля. Против них завели дело по статьям об организации уголовной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК). По ним грозит до семи и трех лет лишения свободы соответственно.