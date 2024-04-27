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Общество ,  
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Центры помощи мигрантам лишились права принимать экзамены на русский язык

Все вузы расторгли контракты с центрами по приему у мигрантов экзаменов на язык
Ранее коммерческие партнеры российских вузов могли от их имени принимать у иностранных граждан экзамены для пребывания в России. Теперь по требованию Минобрнауки контракты с ними расторгнуты
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Все 12 университетов, которые уполномочены проводить экзамены для иностранных граждан, расторгли соглашения со своими коммерческими партнерами, заявили в Минобрнауки по итогам совещания с ректорами 79 вузов.

«Таким образом, прием экзаменов от имени образовательных организаций на коммерческих площадках прекращен», — следует из сообщения.

Иностранцы, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу и временное проживание в России, должны прежде сдать экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. Сейчас такое тестирование могут проводить 12 российских вузов и одна организация правительства Москвы.

До последнего времени экзамены от имени вузов могли проводить коммерческие площадки, заключившие с ними соглашения. Точное число таких центров не называлось. Но, например, в Москве по запросу «экзамен по русскому языку для иностранных граждан» сервис 2ГИС выдает около 150 результатов, в Санкт-Петербурге — почти 20.

Среди коммерческих организаций, которые предлагали такую услугу, были частые бюро переводов документов и центры помощи мигрантам по правовым вопросам. Как рассказали радиостанции Business FM в одном из таких центров, при заключении с организацией договора институт выделяет своего специалиста для проведения тестирования. Сам экзамен проводится в аудитории центра, он записывается на видео, а запись потом направляется в вуз.

В Минобрнауки заявили, что теперь экзамены для иностранцев будут проводиться только в университетах и других государственных и муниципальных организациях. Для этого появятся площадки по всей России, а уполномоченные университеты сейчас завершают оформление необходимых соглашений, отметили в ведомстве.

Рособрнадзор допустил возможность изменения экзаменов для мигрантов
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

«Все эти меры позволят усилить контроль за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан», — рассказал замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

В начале апреля в Москве задержали группу людей, которых обвинили в организации незаконной выдачи иностранцам сертификатов о сдаче экзамена. В ее составе была женщина, ранее сотрудничавшая с Институтом им. Пушкина. Следствие полагает, что подозреваемые помогли обеспечить 464 гражданам Таджикистана и Узбекистана нелегальное пребывание в России.

16 апреля Рособрнадзор выписал предостережения «о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена» для мигрантов пяти вузам: Санкт-Петербургскому государственному университету, РУДН, Псковскому государственному университету, Государственному институту русского языка им. А.С. Пушкина, Российскому государственному педагогическому университету имени А.И. Герцена.

17 апреля глава Минобрнауки Валерий Фальков распорядился усилить контроль и более не допускать к проведению экзаменов и оформлению сертификатов коммерческих партнеров вузов.

Граждане стран ЕАЭС, в который вместе с Россией входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, от необходимости сдавать эти экзамены освобождены.

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Теги
Георгий Смирнов
Минобрнауки экзамены вузы мигранты русский язык
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