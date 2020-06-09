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В АТОР предупредили о подорожании отдыха в России на 30%

Вице-президент ассоциации связал возможное повышение цен с увеличением спроса на внутренний туризм из-за закрытых границ. В РТС считают, что туристическая индустрия страны восстановится не ранее 2022 года
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на треть, заявил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. Это связано не только с желанием «отбить упущенную прибыль» из-за пандемии коронавируса, но и увеличением спроса на внутренний туризм из-за закрытых границ, считает он.

«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены», — пояснил Курносов. Исходя из имеющейся информации, в том числе данных по бронированию на июль—август, можно предположить, что цены вырастут более чем на 20–30%, заявил он.

Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Общество
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Рынок въездного туризма в Россию этом году будет нулевым, считает вице-президент АТОР. Он пояснил, что высокий туристический сезон в стране длится с мая по сентябрь, а Россия откроется для зарубежных туристов не скоро. В частности, по мнению Курносова, туристов из Китая стоит ждать не ранее следующего года, «поскольку будет определенная осторожность как со стороны иностранных туроператоров по отношению к России, так и со стороны отечественных операторов и гостиниц».

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РТС) Юрия Барзыкина, в ближайшее время рынок сократится на 50%. Туристическая индустрия страны восстановится не ранее, чем через полтора года, в 2022 году, считает он.

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей на юге России
Общество
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами назвал туристическую отрасль одной из самых перспективных в российской экономике, несмотря на урон из-за пандемии коронавируса. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который курирует вопросы туризма, отрасль можно будет полноценно запустить с 1 июля. В ближайшие недели откроются отели в половине регионов страны, также власти разработали меры для «быстрого запуска» туристического сезона, добавил он.

В начале июля в Ростуризме сообщили, что пляжи на юге России — в Краснодарском крае и Крыму — заработают в течение двух недель. Решение об их открытии будут принимать сами регионы зависимости от ситуации.

Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток
Общество
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В конце мая Роспотребнадзор разработал новые правила для работы санаториев в условиях риска распространения COVID-19. Ведомство предложило размещать постояльцев в отелях по одному либо семьями, медицинские услуги оказывать по предварительной записи, а питание организовать по номерам или в столовых и кафе с соблюдением социальной дистанции.

Что касается зарубежного отдыха, глава Ростуризма Зарина Догузова пообещала, что под надуманными предлогами удерживать россиян от поездок за границу никто не собирается. По мнению исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, отдых в зарубежных странах для россиян «медленно, но неотвратимо приближается», но сроки открытия границ еще не известны.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: АТОР, курорты, внутренний туризм
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