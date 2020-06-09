В АТОР предупредили о подорожании отдыха в России на 30%

Вице-президент ассоциации связал возможное повышение цен с увеличением спроса на внутренний туризм из-за закрытых границ. В РТС считают, что туристическая индустрия страны восстановится не ранее 2022 года

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Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на треть, заявил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. Это связано не только с желанием «отбить упущенную прибыль» из-за пандемии коронавируса, но и увеличением спроса на внутренний туризм из-за закрытых границ, считает он.

«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены», — пояснил Курносов. Исходя из имеющейся информации, в том числе данных по бронированию на июль—август, можно предположить, что цены вырастут более чем на 20–30%, заявил он.

Рынок въездного туризма в Россию этом году будет нулевым, считает вице-президент АТОР. Он пояснил, что высокий туристический сезон в стране длится с мая по сентябрь, а Россия откроется для зарубежных туристов не скоро. В частности, по мнению Курносова, туристов из Китая стоит ждать не ранее следующего года, «поскольку будет определенная осторожность как со стороны иностранных туроператоров по отношению к России, так и со стороны отечественных операторов и гостиниц».

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РТС) Юрия Барзыкина, в ближайшее время рынок сократится на 50%. Туристическая индустрия страны восстановится не ранее, чем через полтора года, в 2022 году, считает он.