В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей на юге России

Пляжи на юге России заработают в течение двух недель, сообщили в Ростуризме. Решение об их открытии будут принимать сами регионы

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Пляжи Краснодарского края и Крыма откроются в течение двух недель, сообщила глава управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова на онлайн-выставке «Знай наше».

По ее словам, пляжи будут открываться в зависимости от ситуации в каждом регионе. «Публичные пляжи и пляжи гостиниц будут открываться в соответствии с решениями губернаторов. <...> Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут по своим правилам работать», — заявила Лысенкова. В Краснодарском крае, в частности, уже работают пляжи, которые находятся на территории санаториев, отметила она.

Лысенкова добавила, что сейчас Роспотребнадзор дорабатывает дополнительные требования к пляжам, так как одной из проблем является вопрос контроля. «К сожалению, пользование неорганизованными пляжами достаточно фатально сказывается на здоровье людей в разы чаще, чем организованными. Мы посмотрим, каким образом можно попробовать запустить большее количество организованных пляжей до 1 июля, когда начинается массовый поток на море», — отметила она.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, с 1 июня в регионе открываются около 200 санаториев, имеющих медицинскую лицензию. В то же время детские санатории в регионе пока останутся закрытыми. «Отправка детей на оздоровления из других регионов пока невозможна», — сообщил Кондратьев.