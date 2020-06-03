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В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей на юге России

Пляжи на юге России заработают в течение двух недель, сообщили в Ростуризме. Решение об их открытии будут принимать сами регионы
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Пляжи Краснодарского края и Крыма откроются в течение двух недель, сообщила глава управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова на онлайн-выставке «Знай наше».

По ее словам, пляжи будут открываться в зависимости от ситуации в каждом регионе. «Публичные пляжи и пляжи гостиниц будут открываться в соответствии с решениями губернаторов. <...> Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут по своим правилам работать», — заявила Лысенкова. В Краснодарском крае, в частности, уже работают пляжи, которые находятся на территории санаториев, отметила она.

Лысенкова добавила, что сейчас Роспотребнадзор дорабатывает дополнительные требования к пляжам, так как одной из проблем является вопрос контроля. «К сожалению, пользование неорганизованными пляжами достаточно фатально сказывается на здоровье людей в разы чаще, чем организованными. Мы посмотрим, каким образом можно попробовать запустить большее количество организованных пляжей до 1 июля, когда начинается массовый поток на море», — отметила она.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, с 1 июня в регионе открываются около 200 санаториев, имеющих медицинскую лицензию. В то же время детские санатории в регионе пока останутся закрытыми. «Отправка детей на оздоровления из других регионов пока невозможна», — сообщил Кондратьев.

Крым же пока для туристов закрыт. Официально местные санатории откроются 15 июня, однако принимать они будут только местных жителей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. В начале мая он допускал, что летом 2020 года курортный сезон в Крыму может и вовсе не состояться.

Для работы санаториев в условиях эпидемии коронавируса Роспотребнадзор выпустил новые правила. Отдыхающих ведомство предложило селить по-одному, за исключением семей, а сотрудников санаториев рекомендовало допускать на работу только при наличии справки об отсутствии коронавируса. Также Роспотребнадзор ввел особую рассадку в столовых и запретил групповое посещение лечебных процедур.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: Ростуризм, пляжи, коронавирус
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