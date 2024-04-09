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МВД назвало имя напавшего на полицейских в Подмосковье

МВД: на полицейских в Подмосковье напал москвич Василий Буряков
На полицейских под Черноголовкой в Подмосковье напал житель столицы Василий Буряков, его поиски продолжаются. Один из двух пострадавших сотрудников МВД умер
Василий Буряков
Василий Буряков (Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram)

Полиция установила личность мужчины, напавшего 7 апреля на полицейских в Ногинском районе Подмосковья. Это москвич Василий Буряков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. При нападении один полицейский погиб, другой был тяжело ранен.

«За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения», — сообщила Волк.

Она предупредила, что мужчина может быть вооружен, «следует соблюдать осторожность, не вступать с ним в диалог и не предпринимать самостоятельные попытки задержания».

МВД назвало имя напавшего на полицейских в Подмосковье
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Нападение произошло вблизи города Черноголовки, когда полицейские прибыли на задержание закладчиков наркотиков в рамках операции «Лес», рассказывал источник РБК, близкий к МВД. Погиб оперативник, ранение получил помощник дежурного, сказал собеседник РБК. Полицейских нашли на проселочной дороге в поселке Фряново, расположенном к северо-востоку от Черноголовки.

СК показал кадры с места нападения на полицейских в Подмосковье
Политика

Телеграм-канал «112» сообщал, что нападавший стрелял из пистолета, он скрылся с места преступления на черном мотоцикле. МВД просило водителей предоставить сделанные в Черноголовке записи с камер видеорегистраторов, чтобы задержать злоумышленника.

Следственный комитет (СК) после инцидента возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). По ней подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил расследование дела под личный контроль.

Накануне, 8 апреля, появилась информация о задержании нападавшего, СК ее опроверг.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
МВД полиция Подмосковье
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