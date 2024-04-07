СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Подмосковье
После нападения на полицейских в Подмосковье, один из которых погиб, возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских (ст. 317 УК, предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения), сообщили в пресс-службе подмосковного СК.
Как уточнили в ведомстве, два раненых сотрудника МВД в бессознательном состоянии были обнаружены на проселочной дороге в поселке Фряново к северо-востоку от Москвы. Один из полицейских позднее скончался от полученных ран.
«Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК). На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску лиц, причастных к нападению», — говорится в сообщении.
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