В Подмосковье напали на полицейских, один силовик погиб

В Московской области неизвестные напали на полицейских, один из них погиб

В Ногинском районе Подмосковья неизвестные напали на полицейских, один из них погиб, сообщили ТАСС и Mash. «112» пишет, что на них напали наркодилеры. Источник РБК сообщил, что в регионе ввели план «Сирена»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Неизвестные напали на полицейских в Ногинском районе Подмосковья и скрылись с места преступления на мотоцикле, сообщают Mash и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По предварительным данным, два силовика получили ранения, еще один погиб.

По словам источника РБК, близкого к МВД, погиб оперативник, ранен помощник дежурного. «В рамках операции «Лес» они прибыли на задержание «закладчиков», где все и произошло», — рассказал собеседник РБК.

По информации телеграм-канала «112», злоумышленник стрелял из пистолета. Он уехал с места преступления на черном мотоцикле и, предположительно, направился в сторону Санкт-Петербурга.

В Подмосковье объявлен план «Сирена», сообщил РБК другой источник, близкий к полиции. Последний раз эта команда была 22 марта в день атаки на «Крокус Сити Холл».

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Московской области.