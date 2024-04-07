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Общество ,  
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В Подмосковье напали на полицейских, один силовик погиб

В Московской области неизвестные напали на полицейских, один из них погиб
В Ногинском районе Подмосковья неизвестные напали на полицейских, один из них погиб, сообщили ТАСС и Mash. «112» пишет, что на них напали наркодилеры. Источник РБК сообщил, что в регионе ввели план «Сирена»
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Неизвестные напали на полицейских в Ногинском районе Подмосковья и скрылись с места преступления на мотоцикле, сообщают Mash и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По предварительным данным, два силовика получили ранения, еще один погиб.

По словам источника РБК, близкого к МВД, погиб оперативник, ранен помощник дежурного. «В рамках операции «Лес» они прибыли на задержание «закладчиков», где все и произошло», — рассказал собеседник РБК.

По информации телеграм-канала «112», злоумышленник стрелял из пистолета. Он уехал с места преступления на черном мотоцикле и, предположительно, направился в сторону Санкт-Петербурга.

В Подмосковье объявлен план «Сирена», сообщил РБК другой источник, близкий к полиции. Последний раз эта команда была 22 марта в день атаки на «Крокус Сити Холл».

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

План «Сирена» может применяться для пресечения массовых беспорядков в населенных пунктах, для поимки преступных группировок, для розыска и задержания вооруженных и особо опасных преступников. Сотрудники полиции и других органов проводят розыск подозреваемых, патрулируют территорию, при необходимости проводят досмотры или задержания. Ориентировки на преступника (преступников) передаются всем патрульно-постовым службам на территории, где действует план. Патрули ДПС, в свою очередь, останавливают автомобили и проверяют личности водителей и при необходимости досматривают авто.

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