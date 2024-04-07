СК показал кадры с места нападения на полицейских в подмосковном Фряново

СК показал кадры с места нападения на полицейских в Подмосковье

Нападение на полицейских произошло во время мероприятий по задержанию наркосбытчика, один из силовиков погиб, нападавший скрылся. СК опубликовал кадры с места инцидента

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О нападении на полицейских в Подмосковье вечером 7 апреля сообщили Mash и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По словам источника РБК, близкого к МВД, погиб оперативник, ранен помощник дежурного.

Позже в МВД подтвердили, что нападение произошло во время оперативных мероприятий по задержанию наркосбытчика. Как уточнили РЕН ТВ местные жители, в лесу, где произошло нападение, был ранее обнаружен пакет с наркотиками, полицейские караулили там наркокурьера.

По информации телеграм-канала «112», злоумышленник стрелял из пистолета. Он уехал с места преступления на черном мотоцикле и, предположительно, направился в сторону Санкт-Петербурга. СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских (ст. 317 УК, предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения).