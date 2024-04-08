МВД попросило видео с регистраторов после гибели полицейских в Подмосковье

Полиция попросила водителей предоставить записи с видеорегистраторов, сделанных в городском округе Черноголовка в Московской области, где произошло нападение на полицейских. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

«Сотрудники МУ МВД России «Щелковское» просят водителей автомобилей, оборудованных видеорегистраторами, которые 7 апреля в период времени с 14:39 до 15:30 находились на участке дороги от города Черноголовка до деревни Ботово и в обратном направлении, предоставить свои видеозаписи», — написала Волк.

Она уточнила, что видеозаписи нужны для задержания подозреваемого в убийстве полицейского.

Нападение на полицейских произошло 7 апреля в Подмосковье во время оперативных мероприятий по задержанию наркосбытчика. Местные жители рассказали «Известиям», что в лесу в подмосковном Щелково был найден пакет с наркотиками, сотрудники полиции сели там в засаду, чтобы поймать преступника, а когда он приехал, то открыл по ним стрельбу.

В итоге погиб старший прапорщик полиции Сергей Ефименко. По данным МВД, злоумышленник выстрелил в него несколько раз, полицейский умер от полученных ран. Еще один сотрудник полиции получил ранение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских — ст. 317 Уголовного кодекса.

Поиски подозреваемого продолжаются. В Подмосковье объявлен план «Сирена», сообщил РБК источник, близкий к полиции. По данным телеграм-канала «112», злоумышленник уехал с места преступления на черном мотоцикле и, предположительно, направился в сторону Санкт-Петербурга. Baza пишет, что его видели в районе села Рогачево в Дмитровском районе.