СК опроверг данные о задержании напавшего на полицейских в Подмосковье

Подмосковный СК опроверг информацию о задержании подозреваемого в расстреле сотрудников полиции вечером 7 апреля. По данным источника РБК, погиб оперативник, помощник дежурного ранен

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) по Московской области Ольга Врадий опровергла информацию о задержании подозреваемого в расстреле сотрудников полиции, которое произошло накануне.

О том, что в Тверской области задержан вероятный подозреваемый в расстреле полицейских, ночью сообщил телеграм-канал Baza.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Тверской области.

Вечером 7 апреля произошло нападение на полицейских в Ногинском районе Московской области. Близкий к МВД источник РБК сообщал, что погиб оперативник, ранен помощник дежурного. СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских (ст. 317 УК, предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения).

«В рамках операции «Лес» они прибыли на задержание «закладчиков», где все и произошло», — рассказал собеседник РБК. Позднее в МВД подтвердили, что нападение произошло во время оперативных мероприятий по задержанию наркосбытчика.

Другой источник РБК, близкий к полиции, сообщил, что в Подмосковье объявили план «Сирена» (может применяться в том числе для поимки преступных группировок, для розыска и задержания вооруженных и особо опасных преступников). Последний раз эту команду вводили 22 марта — в день атаки террористов на «Крокус Сити Холл».

По данным телеграм-канала «112», злоумышленник стрелял из пистолета, затем он уехал с места преступления на черном мотоцикле, предположительно, в сторону Санкт-Петербурга.

В СК уточнили, что два раненых сотрудника МВД в бессознательном состоянии были обнаружены на проселочной дороге в поселке Фряново к северо-востоку от Москвы. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил расследование дела под личный контроль.

Пресс-служба главка МВД по региону сообщала, что при задержании погиб старший прапорщик полиции Сергей Ефименко. Ему было 40 лет, полицейский работал в правоохранительных органах с 2004 года. У Ефименко остались две дочери. «Семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь», — добавили в главке.