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Потоп в Орске ,  
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Глава МЧС с воздуха осмотрел затопленные территории Оренбургской области

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Потоп в Орске

Глава МЧС с воздуха осмотрел затопленные территории Оренбургской области
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Прибывший в Оренбургскую область глава МЧС России Александр Куренков вместе губернатором регионом Денисом Паслером и полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым совершил облет подтопленных в результате паводка территорий. С борта вертолета Ми-8 министр оценил оперативную обстановку, сложившуюся в результате разлива рек, сообщает МЧС.

«Работаем во взаимодействии со всеми структурами, все силы мобилизованы. В области работают 8 дополнительных группировок МЧС России из других субъектов. Также в регион перебазировано два вертолета Ми-8 МЧС России. Сконцентрировано достаточное количество сил, привлечено более 4 тысяч человек, резервы есть», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

По данным МЧС, за последние сутки в пострадавших от паводка населенных пунктах освободились от воды 657 жилых домов и 7 354 приусадебных участка. После Оренбургской области Куренков намерен посетить Курганскую и Тюменскую области, где также готовятся к приходу большой воды.

Глава МЧС во второй раз с начала паводка прибыл в Оренбургскую область
Общество
Александр Куренков (слева)

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Теги
Оренбургская область МЧС Александр Куренков потоп паводок
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