Власти Кургана начали превентивную эвакуацию из-за потопа

В Кургане эвакуируют четыре района и садоводческие товарищества в восточной части из-за паводка. Губернатор призывал жителей выбрать между сохранением вещей и спасением жизни

Фото: Google Maps

В Кургане из-за угрозы паводка начата предварительная эвакуация из районов вероятного затопления и подтопления, сообщила в телеграм-канале мэрия.

Речь идет о районах Храпово, Затобольный, Челноково, Глинки и садоводческих товариществах, расположенных за Кировским мостом на востоке города. Власти попросили курганчан срочно собрать вещи, документы, лекарства и ценные вещи, а затем немедленно покинуть зону затопления.

Ранее требование об эвакуации касалось только жителей Курганской области, она проводится с 5 апреля. Губернатор Вадим Шумков призывал решить, что важнее — имущество или жизнь. По его словам, полицейские могут применить силу для выселения нескольких человек, но эвакуироваться предстоит тысячам. «Люди предпочитают знать свои права, не выселяться. Ждать до последнего. Вот в этом основные сложности», — посетовал он.

Жителей Кургана призвали сделать запас питьевой воды, а также набрать запасы для бытовых нужд. Сейчас вода подается в город в достаточном количестве, но есть риск затопления водозаборных сооружений.

Эвакуацию проводят и в Оренбургской области из-за паводка. В регионе затоплены более 10 тыс. домов, эвакуированы тысячи человек, одна из самых сложных ситуаций сложилась в Орске.

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Утром 9 апреля в Оренбурге включили сирены и потребовали срочной эвакуации. За ночь уровень воды поднялся на 25 см, до достижения опасной отметки остается 33 см. В ближайшие дни город столкнется с беспрецедентным наводнением, предупредили власти города.