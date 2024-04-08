Курганский губернатор предложил выбрать имущество или жизнь из-за паводка

Жителям региона, которому также угрожает сильный паводок, нужно сделать выбор — имущество или жизнь, сказал губернатор. Он предупредил, что эвакуироваться из зоны возможного затопления должны тысячи людей

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Жителей Курганской области уже несколько дней информируют о необходимости эвакуации из-за паводка, однако некоторые ждут и надеются, что вода не придет, заявил в эфире ЧЭЗ на телеканале РБК губернатор области Вадим Шумков.

«Людям предлагается две возможности. Первая — переместиться к родственникам или знакомым на более высокие места. Мы сегодня стараемся выдавать оперативно карты [мест], которые не будут затоплены при [росте уровня воды] 11 м и выше. Чтобы они понимали, куда можно переезжать. Второе, мы постоянно разворачиваем пункты ПВР в социальных учреждениях, в неподтопляемых потенциально территориях», — пояснил Шумков.

«Надо выбирать, что дороже — либо имущество, либо жизнь», — отметил губернатор. Отвечая на вопрос о возможности принудительной эвакуации, Шумков пояснил, что сотрудники полиции в данной ситуации могут применить силу к одному, двум или трем людям, но эвакуироваться должны тысячи.

По его словам, опасность мародерства существует, органам внутренних дел дали рекомендации наладить патрулирование. Кроме того, к нему попросили присоединиться «физически крепких людей», включая спортсменов», пояснил Шумков.

«Оповещение и информирование жителей Курганской области ведется уже с 5 апреля. Вместе с тем в ряде мест мы наблюдаем, что люди ждут прихода большой воды, надеясь, что она не придет. <...> Люди предпочитают знать свои права, не выселяться. Ждать до последнего. Вот в этом основные сложности. Мои обращения уже были три раза, я всех предупредил по этому поводу. Но очень многое зависит от самих людей», — заявил губернатор.

Ранее Шумков предупредил жителей области об угрозе паводка в ближайшие несколько дней и призвал эвакуироваться тех, кто живет по пойме реки Тобол. Губернатор отметил, что уровень воды в Тоболе прогнозируется на уровне 11 м и выше. По его словам, в Курган вода придет через четыре дня, а пик паводка в столице региона ожидается через семь дней. Школы в городе перевели на дистанционное обучение.