Как Орск пытается справиться с потопом

В Орске из-за прорыва дамбы в зоне подтопления оказались почти 5 тыс. домов. В городе продолжается эвакуация, Следственный комитет возбудил дело о халатности. Главное о ситуации в затопленном городе — в материале РБК

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

Что происходит в Орске на второй день после начала наводнения

Жилые кварталы Орска, второго по численности населения города Оренбургской области, стало заливать водой после прорыва в ночь на 6 апреля защитной дамбы вдоль реки Урал. В течение всего воскресенья, 7 апреля, в Орске шла эвакуация жителей кварталов района Новый город, прилегающих к площади Гагарина, передает корреспондент РБК. До этого под затопление попадали только кварталы района Старый город, однако уровень воды стремительно поднимался, и в ночь на 7 апреля вода частично затопила площадь Гагарина. На краю площади был развернут оперативный штаб МЧС, там же дежурила скорая помощь.

Вечером угрозу подтопления объявили на участке между улицами Вяземская и Краматорская. Район, из которого была объявлена эвакуация, вплотную прилегает к началу главной улицы Орска — проспекта Ленина. Ситуацию осложняют дожди, которые идут в Орске второй день.

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С раннего утра группы спасателей получали список адресов, по которым люди ожидали эвакуации, уходили на лодках и доставляли людей в безопасные места. Многие забирали с собой домашних животных — собак, кошек, попугаев, морских свинок. Некоторые отказывались эвакуироваться, несмотря на то что вода поднялась до первых этажей многоквартирных домов, затапливая подъезды. Они решили дождаться спада воды, хотя Росгидромет пока не прогнозировал снижения ее уровня. По данным службы, 8 апреля паводковые воды достигнут Оренбурга, а 10 апреля будет пик паводка в областном центре.

Глава МЧС Александр Куренков, прибывший 6 апреля в город, назвал ситуацию в Орске критической. Всего по состоянию на середину дня 7 апреля в Орске были подтоплены 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков, из затопленных районов было эвакуировано более 4 тыс. человек, в том числе 885 детей, сообщил министр.

Для приема пострадавших власти организовали 11 пунктов временного размещения, рассчитанные более чем на 8 тыс. мест. По состоянию на середину дня воскресенья в ПВР разместились 1052 человека, сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области. Шесть взрослых и трое детей были госпитализированы, их состояние не вызывало опасений, сообщил Минздрав.

Из-за паводка и снижения качества водопроводной воды резко увеличился спрос на бутилированную, сообщил мэр города Василий Козупица. По его словам, поступивших в продажу дополнительных 400 т воды по 1,5 и 5 л не хватает. Он заявил, что мэрия помогает продовольственным сетям с закупками. Раздачей воды в выходные занимались в Орске и волонтеры.

На фоне затопления нескольких районов в продуктовых магазинах Орска резко вырос спрос на наиболее ходовые товары. Корреспондент РБК побывала в магазинах двух федеральных сетей, а также в местных магазинах утром 7 апреля. Во всех практически нет курицы, хлеба, есть немного молока, кроме того, нигде не было негазированной бутилированной воды. Вечером того же дня в тех же магазинах этих товаров также не было, за исключением курицы в одном из магазинов.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

Жительница Орска рассказала РБК, что перебои с продуктами были и днем раньше. По ее словам, в девять утра субботы она еще смогла купить все необходимое, однако к полудню, когда она повторно пришла в магазин, продуктов уже не было.

По словам продавцов, товары, на которые сейчас ажиотажный спрос, им подвозят регулярно, но люди их расхватывают. В двух магазинах сообщили, что бутилированную воду им сегодня привезли, но ее очень быстро разобрали. Следующий подвоз ожидается только через день.

Минпромторг заявил, что федеральные сети «участвуют в оперативном довозе дополнительных объемов необходимой продукции в пострадавшие от паводков регионы, преимущественно в Оренбургскую область». Например, поставки питьевой воды, по данным ведомства, были увеличены в несколько раз.

Областная прокуратура вынесла 48 предостережений о недопустимости завышения цен на продукты питания как в Орске, так и в других областных городах.

«Поставки воды в магазины Орска увеличены в четыре раза, сегодня было завезено более 40 тводы (то есть более чем по 4 тыс. л на магазин). Почти такой же объем воды компания предоставила в качестве гуманитарной помощи. В течение суток доставим в магазины еще 216 т воды. Также в несколько раз были увеличены заказы хлеба, производители подтвердили повышенные объемы поставок», — заявили вечером 7 апреля в пресс-службе X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»).

В затопленных районах власти отключили электричество, из-за настройки сети его не было и в некоторых не пострадавших районах города. Все школы с понедельника будут работать в дистанционном режиме.

Режиму чрезвычайной ситуации, который действует в Оренбургской области из-за паводков, в воскресенье придали федеральный статус.

Население Орска — около 189 тыс. человек. Первая крепость на месте будущего города была заложена в 1735 году. В советское время город был крупным промышленным центром, но после развала СССР многие производства закрылись. В мае 2022 года вновь заработал Орский завод холодильников, работает механический завод, выпускающий артиллерийские гильзы средних и больших размеров. В Октябрьском районе на северо-востоке города расположен Орский НПЗ — крупнейший актив «ФортеИнвеста», в предприятие входит порядка 30 производственных объектов. Производственная мощность завода составляет 6 млн т нефтепродуктов. Это единственный НПЗ Оренбуржья и один из крупнейших в России. 7 апреля «Оркснефтеоргсинтез» сообщил о приостановке работы НПЗ в связи с паводком.

Почему прорвало дамбу

Первыми из-за прорыва дамбы (по меньшей мере в двух местах) пострадали районы Старый город и Ленинский. Защитная дамба была введена в эксплуатацию в 2010 году, построить ее власти решили после нескольких подтоплений. Однако, как сообщила прокуратура Оренбургской области, органы Ростехнадзора выявляли нарушения при содержании сооружения. В марте этого года прокуратура направила предостережение первому заместителю главы Орска (его фамилию прокуратура не сообщила) о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Прорыв дамбы областная прокуратура связала с ее ненадлежащим содержанием. Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев направил в следственные органы постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), а также по ст. 293 УК (халатность). 6 апреля областное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по этим двум статьям.

Сооружение не было рассчитано на ту нагрузку, которая привела к аварии, отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Такой паводок, скорее, исключение», — написал он в телеграм-канале. Дамба, согласно проектной документации, рассчитана на уровень Урала 5,5 м, а 6 апреля уровень воды в реке был 9,6 м.

3 апреля дамбу вместе с местными жителями осмотрел мэр Козупица. «Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет», — написал он в телеграм-канале. Паводок этого года, по его оценке, должен был стать первой и серьезной проверкой дамбы на прочность.

Ответственность за дамбу была застрахована в СОГАЗе, и компания готова приступить к выплатам после расследования и признания произошедшего страховым случаем, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. За причиненный имуществу ущерб выплаты составят до 750 тыс. на человека, юридические лица могут получить до 1 млн руб. Вред, причиненный в результате нарушения условий жизнедеятельности, возместят в размере до 350 тыс. руб.

По предварительным данным Минстроя, ущерб, нанесенный инфраструктуре в результате паводка, составляет порядка 21 млрд руб., а предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу, — 65 млн руб.

Когда ситуация может нормализоваться

Власти области были предупреждены о паводке. 3 апреля губернатор Паслер докладывал о принимаемых мерах президенту Владимиру Путину. Тогда он отмечал, что, хотя пик паводка еще не прошел, в некоторых территориях ситуация сложилась напряженная. Он объяснял это как резким таянием снега, так и увеличением сброса воды водохранилищами в соседних регионах и Казахстане. В Казахстане, с которым у Оренбургской области более 1800 км общей границы, тоже сообщают о рекордном паводке.

Нынешний паводок губернатор Паслер называет «самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбургской области». Основываясь на прогнозах Росгидромета, власти Оренбургской области ожидают пик паводка в ближайшие дни, а стабилизацию ситуации — после 20 апреля, сообщила пресс-служба губернатора региона. «Уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик. В зоне подтопления — Оренбург и Оренбургский район. <...> Стабилизация ситуации в регионе ожидается после 20 апреля», — говорится в сообщении.

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в воскресенье предупредил о «неутешительном прогнозе» для Тюменской области: «На 15–16 апреля мы ожидаем по всему протяжению реки Ишим в Тюменской области превышение неблагоприятной отметки. К 20 апреля опасные отметки будут достигнуты». Пик паводка, по его словам, ожидается 23–25 апреля, причем «это будет превышение исторических максимумов на 1,5–4,4 м».