Врачи предупредили об опасности использования воды в зоне паводков

В Оренбургской, Курганской и Тюменской областях продолжается сильный паводок. Врачи объяснили, что нужно делать, чтобы избежать распространения инфекций в зоне наводнения

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Опрошенные РБК инфекционисты рассказали, какие меры нужно предпринять, чтобы избежать вспышки заболеваний в пострадавших от наводнения районах.

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Что советуют власти и какая сейчас ситуация в зоне наводнения

Чтобы избежать заражения инфекционными заболеваниями в зоне затопления в Оренбургской области, жителям стоит пользоваться кипяченой или бутилированной водой, предупредила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В Роспотребнадзоре указали, что, по результатам проведенных 7 апреля анализов проб, подаваемая населению питьевая вода соответствует гигиеническим нормативам. В то же время из-за большой площади подтопленных территорий сохраняется риск ее загрязнения.

Вице-губернатор Оренбургской области по социальной политике — министр здравоохранения Татьяна Савинова 8 апреля сообщила журналистам, что в Орске зафиксировано 27 случаев кишечной инфекции. Всплеска последней медики не зафиксировали. К примеру, 7 апреля на всей территории Орска было зафиксировано семь вызовов с клиникой кишечной инфекции, что, по словам Савиновой, «абсолютно обычная цифра». «В Орске в среднем от пяти до 11 вызовов на клинику кишечной инфекции. Так что такая цифра свидетельствует, что ситуация по инфекционной заболеваемости на сегодня абсолютно управляемая», — сказала она. Что касается респираторной инфекции, за день зафиксировали 17 вызовов, в основном к детям, но это также обычный уровень для скорой помощи.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

Прибывающим в пункты временного размещения раздают антивирусные препараты для профилактики респираторных и кишечных инфекций, рассказала вице-губернатор. К тому же размещенных в ПВР начали вакцинировать против гепатита А, возбудитель которого зачастую циркулирует в воде, сказала она.

Что врачи рекомендуют жителям затопленных регионов

Затопления могут приводить к вспышке инфекционных заболеваний и кишечных групп, отмечает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, речь о большом спектре инфекций, таких как энтеровирусная, ротавирусная, норовирусная, либо о бактериальных: сальмонеллез и дизентерия. Вероятность последних меньше, но все равно остается, отметил врач.

«Если затопленная территория включает объекты жизнедеятельности человека, то éсть вероятность, что источники водоснабжения будут заражены тем, что передается от больных инфицированных людей. К тому же на этой территории могли находиться скотомогильники, которые также являются причиной распространения инфекции. В этом случае самое минимальное, что можно сделать, — кипятить используемую воду. Но в идеале необходимо все-таки использовать бутилированную воду, которая будет гораздо полезнее и безопаснее», — пояснил врач.

При этом, отметил Вознесенский, некипяченую воду не стоит использовать даже для мытья посуды, чистки зубов или приема душа. Задача властей — восстановить многоуровневый процесс дезинфекции воды, который включает грубую чистку, мелкие фильтры и разные дезинфицирующие средства, указал он.

Жители Орска сообщали, что питьевую воду быстро раскупают, а продавцы завышают на нее цены. В связи с этим прокуратура Оренбургской области организовала проверку обоснованности цен на продукты первой необходимости в городе. Власти, в свою очередь, сообщали об увеличении поставок питьевой воды. В поступившем в РБК 9 апреля ответе областной прокуратуры говорится, что по результатам проверки «на текущий момент» фактов завышения цен на продовольствие и воду не выявлено.

Кипячение не удаляет соли и примеси некоторых веществ, которые могут быть в почве, если не проведена нормальная фильтрация, но бактерии и вирусы в большинстве случае устраняет, указал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. «Есть редкие исключения, но в целом это простой и достаточно надежный способ обеззараживания воды», — отметил он.

Викулов также рекомендовал пострадавшим от паводков не заниматься самолечением, не назначать себе самостоятельно антибиотики и обращаться к врачам. Он объяснил, что с кишечного синдрома могут начинаться совершенно разные заболевания, которые предполагают разное лечение.

Эксперт также подчеркнул, что в случае выдачи лекарственных препаратов размещенным в ПВР жителям необходимо проводить хотя бы минимальный медицинский осмотр. Это позволит применять препараты по назначению и исключить возможные побочные реакции или индивидуальную непереносимость.

В районах затоплений находились выгребные ямы и дворовые туалеты; кроме того, при прорыве дамбы в Орске могло погибнуть множество скота и домашних животных, что также представляет опасность для распространения инфекций, говорит врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он также отметил, что термической обработке необходимо подвергать все продукты питания.

«Главное — максимально быстро купировать вспышку заболевания: выявить и госпитализировать инфицированных, усилить контроль за санитарным состоянием ПВР и организации питания», — считает Онищенко. Он также отметил, что к осени, когда ситуация будет разрешаться, стоит взять регион на контроль, чтобы вовремя предотвратить развитие возможных заболеваний, в том числе за счет вакцинации.

В Оренбургской области паводки начались в конце марта. Дамбу в Орске прорвало 5 апреля. Сильные паводки наблюдаются также в Курганской и Тюменской областях. На территории первой, по прогнозу МЧС на 9 апреля, в зону подтопления попадут 62 населенных пункта, 4,3 тыс. домов, 5 тыс. приусадебных и 600 дачных участков, а также 19 тыс. человек, в том числе 3,7 тыс. детей.

В Тюменской области в зону возможного затопления может попасть более 20 населенных пунктов в Абатском районе на реке Ишиме.