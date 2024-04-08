В Орске выявили 27 случаев кишечной инфекции из-за паводка

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В Орске выявили 27 случаев кишечной инфекции, связанных с паводковой ситуацией. Об этом сообщила пресс-служба министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой.

«В целом мы безусловно связываем с паводковой ситуацией заболеваемость кишечной инфекцией, которая произошла у нас во втором квартале. Сейчас жители оттуда эвакуированы, поэтому как такового очага нет», — сказала она.

Савинова добавила, что не все случаи подтверждены лабораторно. «Других медицинских последствий в связи с затоплением в Орске нет», — заверила она.

Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал, на следующий день образовался еще один прорыв. К утру 8 апреля уровень воды в Урале вырос до 872 см, а в Орске снизился до 963 см (опасной считается отметка 930 см).

В Орске затоплены 6,6 тыс. жилых домов и столько же приусадебных участков. В городе эвакуировали более 2 тыс. человек. Местные больницы временно прекратили оказывать плановую помощь. В случае необходимости пациентов отправляют в Оренбург или Новотроицк.

С 8 апреля в Орске эвакуированных жителей начали бесплатно обеспечивать противовирусными препаратами для профилактики кишечных и респираторных инфекций. С 9 апреля начнется массовая вакцинация против гепатита А (поражает печень, передается в том числе в условиях отсутствия чистой воды). Глава оренбургского минздрава отметила, что риск заражения вирусом в подобных условиях резко повышается.