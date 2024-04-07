Прокуратура проверит данные о завышении цен на питьевую воду в Орске
Прокуратура Оренбургской области проверяет обоснованность цен на продукты первой необходимости в Орске, где в зоне подтопления оказались тысячи домов, сообщает ведомство. Проверку начали из-за публикаций в СМИ о «значительном завышении стоимости питьевой воды».
После прорыва дамбы 5 апреля местные жители начали раскупать питьевую воду; издания «Урал56.Ру» и Orsk.ru сообщали со ссылкой на покупателей, что ее сложно найти в магазинах. RT передавал, что в отдельных магазинах стоимость пятилитровой бутылки выросла до 300 руб.
В пресс-службе администрации города накануне заявили РБК, что бутилированную воду быстро разбирают, но товар подвозят в торговые точки. В Орск из Оренбурга 6 апреля отправили 20 т питьевой воды, сообщали в региональном правительстве.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали во время паводка не пить воду из-под крана, предупредив о риске заражения источников, что, в свою очередь, может вызвать заболевания вплоть до гепатита А, брюшного тифа, кишечных инфекций, столбняка. При этом, как заявили в администрации Орска, в централизованных источниках вода соответствует гигиеническим нормам.
Накануне региональный минздрав сообщил, что восьмерых жителей Орска, которые пили воду из-под крана, госпитализировали с норовирусом. Всего за медицинской помощью обратились 18 человек.
В прокуратуре сообщили, что проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при обеспечении жителей водой. Специалисты отбирают пробы, чтобы установить, есть ли в воде патогенные микроорганизмы.
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