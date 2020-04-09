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В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

Фото: Ирина Дмитриева / ТАСС

Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Посетить кладбища можно будет только для оформления услуг по погребению и для участия в похоронах. Мэр объяснил это тем, что количество заболевших коронавирусом в столице «перевалило за 6 тыс.» и риск заражения очень велик. «<> мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ», - написал Собянин.

Материал дополняется.

Автор: Мария Лисицына
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