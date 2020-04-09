В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

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Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Посетить кладбища можно будет только для оформления услуг по погребению и для участия в похоронах. Мэр объяснил это тем, что количество заболевших коронавирусом в столице «перевалило за 6 тыс.» и риск заражения очень велик. «<> мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ», - написал Собянин.

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