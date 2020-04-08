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Собянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей

По словам мэра, 3 млн горожан продолжают выходить из дома ради работы, еще 2 млн перешли на удаленный режим, столько же находятся в отпусках. Таким образом, по Москве передвигается только четверть ее населения
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

После введения режима обязательной самоизоляции по столице передвигается лишь четверть населения города. Об этом на совещании президента с главами регионов заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Собянин напомнил, что работать продолжают около 3 млн горожан, еще 2 млн перешли на дистанционный формат, столько же находятся в отпусках. «Для 12-миллионного города это означает, что передвигается по городу только четверть населения, на сегодня это более или менее оптимальный баланс», — отметил мэр.

«Конечно, можно было вообще все закрыть, но я просто боюсь, что тогда бы город не смог функционировать такой длительный период», — заявил Собянин.

Собянин объяснил отказ от введения пропусков «корректным поведением»
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По словам столичного мэра, власти задумывались об ужесточении карантина для борьбы с коронавирусом, однако решили этого не делать, поскольку после введения обязательной самоизоляции москвичи «ведут себя корректно» и выполняют озвученные властями меры.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Президент Владимир Путин изначально объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. Затем он продлил этот период до 30 апреля. Власти Москвы и Подмосковья обязали граждан всех возрастов соблюдать самоизоляцию до 1 мая. Ограничения по примеру Москвы ввели и другие регионы. За нарушение карантина власти ввели штрафы, а также уголовное наказание. В Москве штрафы для граждан, пренебрегших самоизоляцией, составят 4–5 тыс. руб.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Сергей Собянин, Москва, коронавирус
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