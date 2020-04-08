Собянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей

По словам мэра, 3 млн горожан продолжают выходить из дома ради работы, еще 2 млн перешли на удаленный режим, столько же находятся в отпусках. Таким образом, по Москве передвигается только четверть ее населения

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

После введения режима обязательной самоизоляции по столице передвигается лишь четверть населения города. Об этом на совещании президента с главами регионов заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Собянин напомнил, что работать продолжают около 3 млн горожан, еще 2 млн перешли на дистанционный формат, столько же находятся в отпусках. «Для 12-миллионного города это означает, что передвигается по городу только четверть населения, на сегодня это более или менее оптимальный баланс», — отметил мэр.

«Конечно, можно было вообще все закрыть, но я просто боюсь, что тогда бы город не смог функционировать такой длительный период», — заявил Собянин.