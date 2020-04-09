СК назвал предварительную причину пожара в московском доме престарелых

По данным следствия, пожар, который привел к гибели четырех человек, мог произойти из-за неисправности электропроводки и котла отопления

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Следствие рассматривает неисправность электропроводки и котла отопления в качестве приоритетной версии пожара в доме престарелых «Третий возраст» в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления СК по столице.

Заммэра Москвы Петр Бирюков ранее заявил, что возгорание могло произойти из-за хлопка в дизельной котельной, которая находилась в цокольном этаже здания. В МЧС ранее говорили, что предварительной причиной пожара стал электрический кабель на цокольном и первом этажах.

Пожар в четырехэтажном здании на улице Мякининская произошел вечером 8 апреля. В подвале загорелась проводка, рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин. Огонь распространился на площади 15 кв. м. На момент происшествия в здании находились более 50 человек. Как сообщили в СК, в результате погибли четыре человека — трое постояльцев и сотрудник дома престарелых.

Госпитализировали 16 человек. Как сообщал Бирюков, среди пострадавших есть сотрудник МЧС, который во время эвакуации надышался продуктами горения. Свою маску он отдал больному.