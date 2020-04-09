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СК назвал предварительную причину пожара в московском доме престарелых

По данным следствия, пожар, который привел к гибели четырех человек, мог произойти из-за неисправности электропроводки и котла отопления
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Следствие рассматривает неисправность электропроводки и котла отопления в качестве приоритетной версии пожара в доме престарелых «Третий возраст» в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления СК по столице.

Заммэра Москвы Петр Бирюков ранее заявил, что возгорание могло произойти из-за хлопка в дизельной котельной, которая находилась в цокольном этаже здания. В МЧС ранее говорили, что предварительной причиной пожара стал электрический кабель на цокольном и первом этажах.

Пожар в четырехэтажном здании на улице Мякининская произошел вечером 8 апреля. В подвале загорелась проводка, рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин. Огонь распространился на площади 15 кв. м. На момент происшествия в здании находились более 50 человек. Как сообщили в СК, в результате погибли четыре человека — трое постояльцев и сотрудник дома престарелых.

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Госпитализировали 16 человек. Как сообщал Бирюков, среди пострадавших есть сотрудник МЧС, который во время эвакуации надышался продуктами горения. Свою маску он отдал больному.

По факту пожара заведено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), его передали в 1-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ по Москве.

Авторы: Артем Афонский, Наталия Анисимова
Теги: пожар, Москва, дом престарелых
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