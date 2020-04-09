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В мэрии назвали возможную причину пожара в доме престарелых в Москве

По предварительным данным, причиной пожара в частном доме престарелых «Третий возраст» в Москве мог стать хлопок в котельной. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, передает ТАСС,

По его словам, в располагавшейся в цокольном этаже здания дизельной котельной произошел хлопок на площади 300 кв. м.

Изначально МЧС сообщало, что предварительной причиной пожара стал электрический кабель на цокольном и первом этажах.

Пожар произошел на улице 3-я Мякининская, 12 на западе Москвы вечером 8 апреля. Сигнал о возгорании поступил дежурному диспетчеру в 21:30, первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия уже через четыре минуты.

Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех
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При пожаре погибли два человек. Позже ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники сообщили, что в больнице скончались еще два человека.

В результате пожара пострадали 18 человек, шестеро из них были доставлены в больницу, состояние двоих госпитализированных врачи оценивали как тяжелое. Бирюков также рассказал, что одним из пострадавших был сотрудник МЧС — во время эвакуации людей из четырехэтажного здания он отдал свою маску больному и сам надышался продуктами горения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара. Назначены экспертизы.

Теги: пожар, Москва, дом престарелых
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