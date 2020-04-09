Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех

Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы увеличилось до четырех. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщают ТАСС и «Интерфакс». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о двух жертвах возгорания.

ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах пишет, что два человека скончались в больнице.

По данным «РЕН ТВ», в результате возгорания пострадали 18 человек. Шестеро из них были госпитализированы, состояние двоих врачи оценивают как тяжелое.

ТАСС, ссылаясь на заммэра столицы Петра Бирюкова, пишет, что пожару предшествовал хлопок в котельной в цокольном этаже здания. Котельная работала на дизельном топливе.