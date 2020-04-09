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Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех

Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы увеличилось до четырех. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщают ТАСС и «Интерфакс». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о двух жертвах возгорания.

ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах пишет, что два человека скончались в больнице.

По данным «РЕН ТВ», в результате возгорания пострадали 18 человек. Шестеро из них были госпитализированы, состояние двоих врачи оценивают как тяжелое.

ТАСС, ссылаясь на заммэра столицы Петра Бирюкова, пишет, что пожару предшествовал хлопок в котельной в цокольном этаже здания. Котельная работала на дизельном топливе.

При возгорании в московском доме престарелых пострадал пожарный
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По словам Бирюкова, информация о пожаре поступила в экстренные службы в 21:30, первые расчеты прибыли на место спустя четыре минуты. Заместитель мэра также уточнил, что площадь пожара в итоге составила 300 кв. м.

Огонь начал распространяться в четырехэтажном здании частного дома престарелых «Третий возраст» по адресу 3-я Мякининская улица, 12 вечером 8 апреля. Изначально сообщалось о двух погибших.

Позже Бирюков сообщил, что среди пострадавших есть один пожарный. Мужчина отдал свою кислородную маску одному из больных во время эвакуации и сам надышался продуктами горения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара. По предварительной информации, причиной возгорания стал электрокабель.

Теги: пожар, Москва, дом престарелых
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