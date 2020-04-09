При возгорании в московском доме престарелых пострадал пожарный

Во время тушения пожара в доме престарелых на западе Москвы пострадал сотрудник МЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

По словам Бирюкова, в результате возгорания пострадали десять человек, в том числе один пожарный.

«Во время эвакуации больных он отдал свою маску больному и сам надышался продуктами горения», — сказал заммэра.

ТАСС сообщает, что в здании дома престарелых «Третий возраст» в момент возгорания находились 65 человек. Как написал в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин, большинство проживающих граждан были спасены.