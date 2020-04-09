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При возгорании в московском доме престарелых пострадал пожарный

Во время тушения пожара в доме престарелых на западе Москвы пострадал сотрудник МЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

По словам Бирюкова, в результате возгорания пострадали десять человек, в том числе один пожарный.

«Во время эвакуации больных он отдал свою маску больному и сам надышался продуктами горения», — сказал заммэра.

В Москве при пожаре в доме престарелых погибли два человека
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ТАСС сообщает, что в здании дома престарелых «Третий возраст» в момент возгорания находились 65 человек. Как написал в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин, большинство проживающих граждан были спасены.

Пожар произошел вечером 8 апреля в четырехэтажном здании на улице 3-я Мякининская улица, дом 12. По предварительным данным, источником возгорания стал электрический кабель, который горел в подвале и на первом этаже. Огонь распространился на площади в 15 кв. м.

Сотрудники МЧС эвакуировали из здания около 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара.

Теги: пожар, Москва, дом престарелых
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