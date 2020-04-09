После пожара в московском доме престарелых госпитализировали 16 человек

В Москве при пожаре в доме престарелых пострадали 16 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Информацию подтверждает ТАСС.

«По уточненным данным, пострадали 20 человек, четверо из них погибли», — сказал собеседник «РИА Новости». Он отметил, что 16 человек госпитализировали.

Возгорание в четырехэтажном доме на Мякининской улице произошло накануне вечером. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пожар произошел в частном пансионате для престарелых. Он отметил, что в подвале здания загорелась проводка. Впоследствии заммэра Петр Бирюков рассказал, что, по предварительным данным, причиной пожара мог стать хлопок в дизельной котельной.

Первоначально сообщалось о двух погибших. Затем в столичном следственном управлении СКР рассказали, что четыре человека погибли и шесть госпитализировали с отравлением угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело. По данным ведомства, всего в здании находились 50 человек.