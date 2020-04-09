Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 75,75 (+0,29) Quote, 08 апр, 13:30
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 82,23 (+0,22) Quote, 08 апр, 13:30
Спасет ли субсидирование зарплат немецкий малый бизнес — Bloomberg Pro, 08:13 Завершит ли карьеру Павел Дацюк. Главное о переходах на Востоке КХЛ Спорт, 08:00 Губернатор Кемеровской области разрешил работать салонам красоты Общество, 07:56 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 апреля Общество, 07:55 На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России Бизнес, 07:52 После пожара в московском доме престарелых госпитализировали 16 человек Общество, 07:43 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:42 Врачи предварительно подтвердили коронавирус у восьми жителей Тувы Общество, 07:34 Какова судебная практика по коронавирусу. Часть 2 Pro, 07:26 Российские врачи приняли первых пациентов с коронавирусом в Бергамо Общество, 07:09 Кредиты, отсрочки и выплаты: как страны помогают людям во время пандемии Экономика, 07:00 СМИ узнали о вывозе россиян в полупустых самолетах из-за правил оперштаба Общество, 06:38 ВТО обязала Киев исполнить решение по спору с Москвой Политика, 06:02 В Большом театре сообщили о ежедневных потерях 9 млн руб. из-за COVID-19 Общество, 05:38
Общество ,  
0 

После пожара в московском доме престарелых госпитализировали 16 человек

В Москве при пожаре в доме престарелых пострадали 16 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Информацию подтверждает ТАСС.

«По уточненным данным, пострадали 20 человек, четверо из них погибли», — сказал собеседник «РИА Новости». Он отметил, что 16 человек госпитализировали.

Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех
Общество

Возгорание в четырехэтажном доме на Мякининской улице произошло накануне вечером. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пожар произошел в частном пансионате для престарелых. Он отметил, что в подвале здания загорелась проводка. Впоследствии заммэра Петр Бирюков рассказал, что, по предварительным данным, причиной пожара мог стать хлопок в дизельной котельной.

Первоначально сообщалось о двух погибших. Затем в столичном следственном управлении СКР рассказали, что четыре человека погибли и шесть госпитализировали с отравлением угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело. По данным ведомства, всего в здании находились 50 человек.

Теги: Москва, пожар, дом престарелых
Материалы по теме
Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех
Общество
В мэрии назвали возможную причину пожара в доме престарелых в Москве
Общество
СК завел уголовное дело о пожаре в московском доме престарелых
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter