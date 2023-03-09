В Чите из-за взрыва газа в многоэтажном доме рухнули два этажа

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В пятиэтажном жилом доме в Чите произошел взрыв газа, пожара не было, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, произошло обрушение балконов ближайших к месту взрыва квартир на четвертом и пятом этажах. На месте происшествия работают спасатели.

Информация о пострадавших в МЧС не поступала. В управлении МВД России по Забайкальскому краю рассказали ТАСС о минимум одном пострадавшем.

В начале февраля взрыв газа произошел в пятиэтажке в Новосибирске. Начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир. Разбор завалов продолжался около суток. В результате погибли 15 человек.

В качестве возможной причины взрыва губернатор Новосибирской области Андрей Травников называл нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). В его рамках задержали двух человек.