Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до 15

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 14:23
ЕС ввел санкции против 96 российских компаний, асфальта и каучука Политика, 14:11
Умерла народная артистка России Светлана Брагарник Общество, 14:02
Попавший под санкции США министр назвал ограничения «близоруким злом» Политика, 13:47
Самый титулованный хоккеист в истории КХЛ завершил карьеру Спорт, 13:41
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 13:38
Welt узнала о планах ФРГ использовать трубы «Северного потока-2» для СПГ Политика, 13:34
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Лукашенко обвинил МОК в попытке «задушить» Россию и Белоруссию Спорт, 13:30
Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до 15 Общество, 13:28
Аксенов заявил, что Зеленскому «не видать Крым как своих ушей» Политика, 13:10
Лукашенко сообщил о разговоре с Путиным в годовщину военной операции Политика, 13:05
Еда вышла из ресторанов: три важных тренда на рынке фудсервиса РБК и Черкизово, 12:56
Лукашенко назвал «план поглощения» попыткой «разрубить» Москву с Минском Политика, 12:44
FT предложила подход к России на основе плана архитектора холодной войны Политика, 12:35
Общество ,  
0 

Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до 15

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске 9 февраля увеличилось до 15, сообщили РБК в пресс-службе областного Минздрава.

Умерла женщина, которую накануне доставили в реанимацию Бердской городской больницы с предварительным диагнозом «тромбоэмболия легочной артерии» из реабилитационного центра «Ортос», где она проходила реабилитацию.

Взрыв газа и обрушение в пятиэтажке Новосибирска. Фотогалерея
Фотогалерея 

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром 9 февраля. Начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир. В качестве возможной причины взрыва губернатор Новосибирской области Андрей Травников называл нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Разбор завалов продолжался около суток, спасатели вытащили из-под обломков 14 человек.

Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до 15
Video

СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Виновным грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы. В его рамках задержали двух человек.

Следствие считает, что эти люди представлялись сотрудниками компании «Межрегионгаз Сервис» и осматривали дом за несколько недель до взрыва. 10 февраля суд Новосибирска арестовал первую фигурантку — 45-летнюю Урбах И.А. Ее заключили под стражу до 9 апреля 2023 года. Затем до этой же даты был арестован второй подозреваемый — 25-летний Евгений Кавун.

Теги
Новосибирск Минздрав взрыв газа новости
Материалы по теме
В Новосибирске допустили замену сжиженного газа в домах на природный
Общество
Спасатели завершили разбор завалов жилого дома в Новосибирске
Общество
Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 14
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter