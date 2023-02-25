Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до 15

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске 9 февраля увеличилось до 15, сообщили РБК в пресс-службе областного Минздрава.

Умерла женщина, которую накануне доставили в реанимацию Бердской городской больницы с предварительным диагнозом «тромбоэмболия легочной артерии» из реабилитационного центра «Ортос», где она проходила реабилитацию.

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром 9 февраля. Начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир. В качестве возможной причины взрыва губернатор Новосибирской области Андрей Травников называл нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Разбор завалов продолжался около суток, спасатели вытащили из-под обломков 14 человек.

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СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Виновным грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы. В его рамках задержали двух человек.

Следствие считает, что эти люди представлялись сотрудниками компании «Межрегионгаз Сервис» и осматривали дом за несколько недель до взрыва. 10 февраля суд Новосибирска арестовал первую фигурантку — 45-летнюю Урбах И.А. Ее заключили под стражу до 9 апреля 2023 года. Затем до этой же даты был арестован второй подозреваемый — 25-летний Евгений Кавун.