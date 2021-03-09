Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах

В пояснительной записке авторы законопроекта указывали на случаи мошенничества и другие правонарушения, совершенные осужденными с помощью телефонов. Так, они могут давить на свидетелей, руководить преступниками на воле или заниматься распространением наркотиков. Кроме того, известны случаи создания в тюрьмах целых call-центров из осужденных.

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) в 2018 году создала рабочую группу для поиска наиболее эффективных научно-технических решений по противодействию использованию мобильных устройств в исправительных учреждениях. Однако, как рассказывал РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, найти оптимальный способ не удалось.

Топ-менеджер «Ростеха», сотрудничающего с ФСИН по цифровизации, говорил, что установить в местах лишения свободы постоянные блокаторы связи невозможно, так как электромагнитное излучение может негативно сказаться на здоровье сотрудников и заключенных.

Правозащитник Андрей Бабушкин указывал, что администрация тюрем чаще сама помогает заключенным достать телефоны и использует их для своей выгоды. По его словам, так выглядят почти все известные ему случаи создания call-центров в тюрьмах. То же отмечал сопредседатель Партии роста, член ОНК Москвы Александр Хуруджи в беседе с РБК.

«Откуда вообще возникли там телефоны? Потому что появился запрос на их использование, потому что заключенные, арестованные, которых в целях шантажа и давления лишают легальной возможности звонить близким, готовы платить большие деньги, чтобы позвонить нелегально. А некоторые недобросовестные сотрудники ФСИН, живущие на мизерную зарплату, готовы пойти на коррупционное преступление и пронести эти телефоны», — пояснил Хуруджи. По его мнению, решит проблему только разрешение на использование сотовой связи в тюрьмах.