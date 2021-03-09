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Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах

По запросу ФСИН операторы будут обязаны отключать от обслуживания мобильные номера, которые действуют на территории исправительных учреждений
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В России операторов сотовой связи обязали по запросу ФСИН блокировать мобильные номера, которые используют на территории тюрем. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесли в федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Попросить оператора о блокировке, в частности, может в письменном виде начальник территориального органа ФСИН, в чьем ведении находится конкретное исправительное учреждение.

Хинштейн сообщил об одобрении Госдумой блокировки сотовой связи в тюрьмах
Общество
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Законопроект внесли в Госдуму 9 января, нижняя палата приняла его 17 февраля. Один из авторов инициативы, глава комитета Думы по информационной политике Александр Хинштейн говорил, что ФСИН будет выявлять незаконно работающие мобильные номера с помощью технических средств.

В России любое использование сотовой связи в местах лишения свободы незаконно. Запрет касается не только заключенных, но и всех, кто находится на территории исправительного учреждения. Несмотря на это, согласно статистике ФСИН, в 2018 году у осужденных было изъято более 56 тыс. мобильных телефонов.

В пояснительной записке авторы законопроекта указывали на случаи мошенничества и другие правонарушения, совершенные осужденными с помощью телефонов. Так, они могут давить на свидетелей, руководить преступниками на воле или заниматься распространением наркотиков. Кроме того, известны случаи создания в тюрьмах целых call-центров из осужденных.

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Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) в 2018 году создала рабочую группу для поиска наиболее эффективных научно-технических решений по противодействию использованию мобильных устройств в исправительных учреждениях. Однако, как рассказывал РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, найти оптимальный способ не удалось.

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Технологии и медиа
Фото:Евгений Епанчинцев / ТАСС

Топ-менеджер «Ростеха», сотрудничающего с ФСИН по цифровизации, говорил, что установить в местах лишения свободы постоянные блокаторы связи невозможно, так как электромагнитное излучение может негативно сказаться на здоровье сотрудников и заключенных.

Правозащитник Андрей Бабушкин указывал, что администрация тюрем чаще сама помогает заключенным достать телефоны и использует их для своей выгоды. По его словам, так выглядят почти все известные ему случаи создания call-центров в тюрьмах. То же отмечал сопредседатель Партии роста, член ОНК Москвы Александр Хуруджи в беседе с РБК.

«Откуда вообще возникли там телефоны? Потому что появился запрос на их использование, потому что заключенные, арестованные, которых в целях шантажа и давления лишают легальной возможности звонить близким, готовы платить большие деньги, чтобы позвонить нелегально. А некоторые недобросовестные сотрудники ФСИН, живущие на мизерную зарплату, готовы пойти на коррупционное преступление и пронести эти телефоны», — пояснил Хуруджи. По его мнению, решит проблему только разрешение на использование сотовой связи в тюрьмах.

Автор
Анна Громова
ФСИН тюрьма закон Владимир Путин блокировка сотовая связь
РБК
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