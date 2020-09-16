Хинштейн сообщил об одобрении Госдумой блокировки сотовой связи в тюрьмах

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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект, обязывающий операторов блокировать сотовые телефоны в местах лишения свободы. Об этом сообщил в Twitter один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Депутат объяснил, что ФСИН с помощью технических средств будет выявлять номера, доступные в колонии, а затем направит оператору связи с требованием заблокировать номер. Тот, в свою очередь, будет обязан выполнить его.

Осенью 2018 года Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) создала рабочую группу для поиска наиболее эффективных научно-технических решений по противодействию использованию мобильных устройств подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, которые содержатся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщал Минюст.

Источники РБК в ноябре 2019 года сообщали, что МВД до 30 июля 2020 года проработать вопрос об установке «блокираторов» сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством.