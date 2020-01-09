Депутаты предложили блокировать мобильную связь в тюрьмах и СИЗО

В Госдуму 9 января внесли на рассмотрение проект закона, который позволит операторам связи отключать от сети мобильные номера, используемые на территории исправительных учреждений в преступных целях. Соответствующий документ опубликован в законодательной базе данных.

Законопроект должен наделить руководителей территориальных органов ФСИН полномочиями по ограничению услуг связи после соответствующего обращения к оператору. Такое обращение должно быть направлено после того, как будет установлено, что в исправительном учреждении незаконно используются мобильные номера.

В пояснительной записке авторы законопроекта напоминают, что заключенные и обвиняемые, ожидающие суда, не имеют права на использование мобильных телефонов и других средств связи. Однако, согласно статистике Федеральной системы исполнения наказаний, в 2018 году у осужденных было изъято более 56 тыс. мобильников.

Одновременно депутаты обращают внимание на рост числа мошенничеств, которые совершаются осужденными с помощью нелегальных телефонов. В документе также говорится, что с помощью средств связи отбывающие наказание лица оказывают давление на свидетелей, координируют деятельность преступных групп на воле, поставки наркотических веществ, а также используют телефоны в экстремистских целях.

С инициативой блокировать сотовую связь в тюрьмах в ноябре выступало МВД. В полиции считают, что это поможет в борьбе с нелегальными call-центрами в местах лишения свободы и снизит число ИТ-преступлений.