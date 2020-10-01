СМИ узнали о планах ФСИН побороть тюремные call-центры

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 78,78 (-0,9) Инвестиции, 30 сен, 12:31
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 92,43 (-0,59) Инвестиции, 30 сен, 12:31
Дзюба стал лучшим футболистом сентября в чемпионате России Спорт, 11:50 В Москве за сутки выявили 2,4 тыс. зараженных COVID-19 Общество, 11:47 Минобороны Армении заявило о трех сбитых вертолетах Азербайджана Политика, 11:44 В России за сутки умерли 169 человек с коронавирусом Общество, 11:34 В России за сутки выявили почти 9 тыс. заразившихся COVID-19 Общество, 11:28 Власти увеличат финансирование управделами и администрации президента Финансы, 11:26 В Петербурге во время драки подросток выстрелил из сигнального пистолета Общество, 11:25 Пашинян заявил о войне Нагорного Карабаха с международным терроризмом Политика, 11:24 Как растительность в городе влияет на IQ детей Партнерский материал, 11:22 Корпоративная соцответственность: опыт «Филип Моррис Интернэшнл» в России Партнерский материал, 11:21 Data-driven продукты — мегатренд бизнеса: как не нарушить закон Pro, 11:21 Володин заявил о спасении Навального Путиным Политика, 11:15 Тедеско из «Спартака» второй раз подряд признали лучшим тренером месяца Спорт, 11:12 Как DeFi совершенствует независимую финансовую систему Крипто, 11:11
Общество ,  
0 

СМИ узнали о планах ФСИН побороть тюремные call-центры

Проблему подпольных call-центров, работающих из тюрем и колоний, руководители ФСИН обсудят на Совете Безопасности. На эти цели планируют попросить 3 млрд руб. на соответствующие технические средства
Фото:Юрий Тутов / ТАСС
Фото: Юрий Тутов / ТАСС

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) намерено покончить с нелегальными call-центрами, которые работают из тюрем и колоний, путем установки в них техники подавления сигналов сотовой связи. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ФСИН.

На ближайшем заседании Совета безопасности руководители ФСИН намерены представить детальный план мероприятий, рассказал собеседник газеты. Топ-менеджер госкорпорации «Ростех», сотрудничающей с ФСИН по цифровизации, добавил, что запросить намерены около 3 млрд руб. на закупку и установку высокотехнологичного оборудования для глушения сигнала сотовой связи.

«Рассматривается несколько решений. Планируется применять комплекс средств: где-то это экранирование сигнала, где-то — генераторы выборочных помех. Например, один модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи. То есть он работает не постоянно, а ситуативно», — объяснил газете топ-менеджер «Ростеха».

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Технологии и медиа
Фото:Евгений Епанчинцев / ТАСС

Речь не идет об установке в местах лишения свободы постоянно работающих генераторов помех, поскольку электромагнитное излучение может негативно сказаться на здоровье сотрудников и заключенных, пояснил он.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН.

В ноябре 2019 года вопросом подпольных call-центров в местах лишения свободы занималась коллегия МВД. Тогда полиции совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Роскомнадзором было поручено до 30 июля 2020 года проработать вопрос об установке «блокираторов» сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Финансы
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В апреле 2020 года после введения жестких карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции крупные банки зафиксировали рост активности мошенников, пытающихся похитить средства их клиентов. «Коммерсантъ» отмечает, что эти меры могут оказаться запоздавшими: по данным одной из ведущих компаний в сфере кибербезопасности Group-IB, ситуация с подпольными call-центрами в последнее время изменилась. Если раньше большинство из них действительно работали из тюрем и колоний, то теперь они работают «на воле», а в некоторых случаях из-за границы.

Автор
Владислав Гордеев
ФСИН мошенники банки
Материалы по теме
Мошенники стали чаще предлагать услуги по изменению кредитных историй
Финансы
Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков
Финансы
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter