СМИ узнали о планах ФСИН побороть тюремные call-центры

Проблему подпольных call-центров, работающих из тюрем и колоний, руководители ФСИН обсудят на Совете Безопасности. На эти цели планируют попросить 3 млрд руб. на соответствующие технические средства

Фото: Юрий Тутов / ТАСС

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) намерено покончить с нелегальными call-центрами, которые работают из тюрем и колоний, путем установки в них техники подавления сигналов сотовой связи. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ФСИН.

На ближайшем заседании Совета безопасности руководители ФСИН намерены представить детальный план мероприятий, рассказал собеседник газеты. Топ-менеджер госкорпорации «Ростех», сотрудничающей с ФСИН по цифровизации, добавил, что запросить намерены около 3 млрд руб. на закупку и установку высокотехнологичного оборудования для глушения сигнала сотовой связи.

«Рассматривается несколько решений. Планируется применять комплекс средств: где-то это экранирование сигнала, где-то — генераторы выборочных помех. Например, один модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи. То есть он работает не постоянно, а ситуативно», — объяснил газете топ-менеджер «Ростеха».

Речь не идет об установке в местах лишения свободы постоянно работающих генераторов помех, поскольку электромагнитное излучение может негативно сказаться на здоровье сотрудников и заключенных, пояснил он.