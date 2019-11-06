МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Можно ли заблокировать связь у заключенных

Осенью прошлого года Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) создала рабочую группу для поиска наиболее эффективных научно-технических решений по противодействию использованию мобильных устройств подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, которые содержатся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным. «Поэтому комиссия рекомендовала дополнительно проработать вопрос в ходе соответствующей научно-исследовательской работы. На мой взгляд, наиболее эффективным способом будет ограничение сотовым оператором оказания услуг в определенной локации», — отметил Иванов. У сотрудников исправительных учреждений, по его словам, уже действует запрет на использование сотовой связи на их территории внутренним приказом, но организационных мер недостаточно.

По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи. «Минкомсвязь предварительно и с оговорками поддержало эту инициативу», — отметил Олег Иванов.

Александр Хинштейн подтвердил информацию о подготовке поправок в законы «О связи», «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания...» и «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых...». Он приводит данные, по которым ежегодно в учреждениях уголовно-исполнительной системы изымается порядка 60 тыс. телефонов. «Тема с использованием средств связи в местах лишения свободы крайне актуальная. С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и т.д.», — отметил депутат. По словам Хинштейна, согласно законопроекту, ограничение прав подобных пользователей сотовой связи станет обязанностью операторов.

Сколько в тюрьмах call-центров О том, что в исправительных учреждениях существуют нелегальные call-центры, ФСИН сообщала еще в 2016 году: за 2015-й было выявлено более 1,2 тыс. подобных преступлений. Тогда же представитель МВД приводил данные о том, из 38 тыс. преступлений, которые совершались с помощью мобильной связи, треть приходилась на звонки заключенных. В ноябре прошлого года служба безопасности одного из крупнейших российских банков насчитала около 280 сall-центров, расположенных в тюрьмах, рассказывал «Ведомостям» менеджер этого банка. По словам правозащитника Андрея Бабушкина, «почти все случаи [создания call-центров в тюрьмах], что мне известны, происходили с участием администрации», которая создает условия для получения мобильных телефонов. «Был случай в Тверской области, когда три года работал тюремный call-центр, обороты его были десятки миллионов рублей. Были осуждены уже отбывавшие наказание в колонии люди, а представители администрации на скамью подсудимых не попали», — отмечает правозащитник. Приемы, которые используются при звонках из подобных call-центров, Бабушкин описывает так: это довольно хорошие психологи, они узнают свою жертву, потом звонят и говорят, например, что ее родственник сбил человека, депутата Госдумы, и нужно 2 млн руб. «Звонят они обычно людям пожилым, невнимательным, специально создают помехи, чтобы речь смазывалась. И эта совокупность стресса, необходимости немедленной реакции, проблем со связью часто позволяет мошенникам добиться своего», — отмечает он.

Как еще будут бороться с ИТ-преступлениями

До 1 апреля 2020 года коллегия поручила ввести в эксплуатацию систему «Дистанционное мошенничество», а также создать специальное мобильное приложение для него, рассказывает источник РБК. В систему будут вноситься сведения об абонентских номерах и банковских картах, используемых преступниками, и т.д. Приложение для смартфонов сможет использовать эту информацию и блокировать входящий вызов от номера, находящегося в черном списке.

Договорно-правовому управлению и главному управлению по противодействию экстремизму МВД поручили принять участие в разрабатываемых Минкомсвязью изменениях законодательства, которые запретят оператору связи пропускать голосовой трафик из сети передачи данных, если инициатор соединения не предоставил информацию об абонентском номере или идентификаторе пользователя (то есть если звонок на телефон идет, например, от неизвестного пользователя Skype).

По словам собеседника РБК, знакомого с сутью поручений коллегии, сейчас преступники могут избегать идентификации, используя такие программы, как VPN, TOR, SSL, применяя технологии подменных абонентских номеров через SIP-телефонию. Кроме того, шифрование данных на распространенных интернет-сервисах не позволяет устанавливать IP-адреса серверов пользователей, отслеживать их активность. Есть у МВД вопросы и к существующему порядку оформления сим-карт, отсутствию электронного обмена информацией с органами госвласти, кредитными организациями, интернет-провайдерами, операторами связи и интернет-сервисами.

Будут ли меры работать

В январе—августе 2019 года правоохранительные органы России зарегистрировали более 1,355 млн преступлений, что на 1,9% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из статистики Генеральной прокуратуры. При этом количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, выросло на 67%, до 180,15 тыс.

По словам руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Валерия Баулина, в этом году телефонные мошенничества захлестнули клиентов российских банков. Одна из поставленных МВД задач связана с созданием единой полицейской базы данных с номерами телефонов мошенников, их сетевыми адресами и платежными реквизитами. Подобные данные уже есть и у Банка России, и у сотовых операторов. В июне-августе ЦБ отправил операторам связи информацию о более чем 2,5 тыс. номеров, с которых поступали звонки клиентам банков, но лишь 200 подменных номеров были заблокированы, и звонки продолжались, указал Баулин.

«Наш опыт государственно-частного партнерства — совместной работы с МВД и международными полицейскими организациями — показывает, что эффективнее не расследовать уже совершенные преступления, а обезвреживать преступные группы, предотвращая новые преступления. В связи с этим вопрос об установке блокираторов сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством является своевременным, поскольку большая часть мошеннических звонков совершается именно из мест лишения свободы. Другие мошеннические call-центры работают «на воле», иногда за границей России — для их нейтрализации необходимо международное взаимодействие различных государств», — рассказал Баулин.

Директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов указал, что необходимость принятия перечисленных мер обсуждалась давно. Если предложенные меры будут реализованы в полном объеме, потенциально это позволит выдавить мошенников с территории России. «Но те же звонки на номера клиентов российских банков с использованием тех же самых приемов социальной инженерии будут выполняться с территории сопредельных государств», — указал Кузнецов.

По словам представителя «Лаборатории Касперского», для борьбы с дистанционными мошенничествами важно и правильно внедрять дополнительное регулирование IP-телефонии, и меры, направленные на предотвращение подмены номеров. «Создание единой базы сведений о телефонных номерах, сетевых адресах, идентификаторах устройств, банковских картах, используемых для совершения преступлений, также усложнит жизнь злоумышленникам», — считает он. Но также важна осведомленность граждан — клиентов банков и платежных систем. «Существенная часть жертв мошенничества попадается на достаточно простые методы социальной инженерии и обмана. Технические средства, такие как запрет на подмену номеров, полезны для борьбы с дистанционным мошенничеством, но они не смогут его полностью предотвратить», — признал представитель «Лаборатории Касперского».