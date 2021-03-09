Мишустин обязал ведомства следить за ценами на «свои» товары

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, закрепляющее за конкретными федеральными ведомствами обязанность мониторить цены на определенные товары. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

За Минсельхозом закрепили табачные изделия и продукты питания, за Росалкогольрегулированием — спиртные и алкоголесодержащие напитки. Минпромторг станет контролировать технику, мебель, компьютеры и телефоны, Минздрав — лекарства, медицинские изделия, медицинские и оздоровительные услуги.

Минэнерго займется мониторингом цен на бензин и дизельное топлива, Минцифры — стоимостью услуг связи, Минстрой — услуг ЖКХ. Минтранс будет отвечать за цены на всех видах транспорта, Минпросвещения — за цены на дошкольное, общее и среднее профессиональное образование.

На Минобрнауки возложили обязанность контролировать цены на обучение в вузах. Ростуризм займется стоимостью проживания в гостиницах внутри России.

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