Минсельхоз спрогнозировал восстановление птицеводческой отрасли к маю

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Министерство сельского хозяйства России ожидает полного восстановления производства в птицеводческой отрасли в стране к маю, это будет способствовать стабилизации цен, говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

В ведомстве указали на определенный дисбаланс спроса и предложения на российском рынке. С одной стороны, этот дисбаланс, считают там, вызван увеличением объемов потребления мяса птицы и яиц, с другой — некоторым сокращением производства в связи с пандемией коронавируса.

Вспышки птичьего гриппа в странах Европейского союза, откуда в основном поставляются инкубационные яйца для российских бройлерных птицефабрик, служат дополнительным фактором для повышения цен. «С учетом сложившейся ситуации импорт инкубационного яйца был перераспределен на другие страны. При этом внутренние потребности обеспечиваются на 80% за счет собственного производства и 20% — за счет импорта», — сообщили в министерстве.

Чтобы снизить зависимость отрасли от импортных инкубационных яиц, в Минсельхозе планируют стимулировать внутреннее производство. Ведомство предлагает возмещать с 2022 года капитальные затраты на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационных яиц. Планируется также поэтапно повысить ставку ввозной таможенной пошлины с 1 января 2022 года с 0 до 5%, с 1 января 2023 года — до 15%.