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Бизнес ,  
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Минсельхоз спрогнозировал восстановление птицеводческой отрасли к маю

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Министерство сельского хозяйства России ожидает полного восстановления производства в птицеводческой отрасли в стране к маю, это будет способствовать стабилизации цен, говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

В ведомстве указали на определенный дисбаланс спроса и предложения на российском рынке. С одной стороны, этот дисбаланс, считают там, вызван увеличением объемов потребления мяса птицы и яиц, с другой — некоторым сокращением производства в связи с пандемией коронавируса.

Вспышки птичьего гриппа в странах Европейского союза, откуда в основном поставляются инкубационные яйца для российских бройлерных птицефабрик, служат дополнительным фактором для повышения цен. «С учетом сложившейся ситуации импорт инкубационного яйца был перераспределен на другие страны. При этом внутренние потребности обеспечиваются на 80% за счет собственного производства и 20% — за счет импорта», — сообщили в министерстве.

Чтобы снизить зависимость отрасли от импортных инкубационных яиц, в Минсельхозе планируют стимулировать внутреннее производство. Ведомство предлагает возмещать с 2022 года капитальные затраты на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационных яиц. Планируется также поэтапно повысить ставку ввозной таможенной пошлины с 1 января 2022 года с 0 до 5%, с 1 января 2023 года — до 15%.

Производители мяса птицы и яиц в России договорились о сдерживании цен
Экономика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Кроме того, Минсельхоз разработал пакет дополнительных мер. В частности, предлагается увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для птицеводческих предприятий с 1 млрд до 1,5 млрд руб. на одного заемщика, производители, пострадавшие от вспышек птичьего гриппа, смогут пролонгировать льготные инвесткредиты на срок до 12 лет. «Еще одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на 1 кг произведенной и реализованной продукции», — добавили в ведомстве.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину представить в правительство предложения по обеспечению импортозамещения инкубационных яиц, в том числе за счет мер государственной поддержки и таможенно-тарифного регулирования. Соответствующий документ есть у РБК, его подлинность подтвердила представитель вице-премьера.

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В феврале «Известия» писали, что ретейлеры уведомили Минпромторг о намерении производителей мяса птицы и яиц повысить отпускные цены на величину до 10%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку.

2 марта основные производители мяса птицы и яиц, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились сдерживать рост цен на свою продукцию. 

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