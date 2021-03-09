В Госдуме предложили наказывать за вызывающие рост цен на продукты фейки
Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный разработал законопроект, предусматривающий уголовное наказание для тех, кто провоцирует рост цен на продукты с помощью недостоверной информации, сообщают «Известия».
«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары, — пояснил депутат. — Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита».
Выборный предлагает внести изменения в ст. 185.3 УК о манипулировании рынком и дополнить ее частью о публичном распространении заведомо ложной информации об изменении розничных цен на продукты первой необходимости. Наказывать нарушителей-физлиц предлагается штрафами в размере от 200 до 500 тыс. руб. или лишением свободы на срок до трех лет, юрлиц — штрафами от 500 до 800 тыс. руб.
Выборный заявил, что спекулянты и недобросовестные торговцы могут искусственно создавать ажиотажный спрос на товар, а затем поднимать на него цены, объясняя это резким скачком спроса. Также, отмечает депутат, иностранные сети, работающие в России, могут пытаться подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.