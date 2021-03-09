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В Госдуме предложили наказывать за вызывающие рост цен на продукты фейки

Депутат от «Единой России» Анатолий Выборный разработал законопроект о введении наказания за распространение заведомо ложной информации, которая провоцирует рост цен на продукты

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный разработал законопроект, предусматривающий уголовное наказание для тех, кто провоцирует рост цен на продукты с помощью недостоверной информации, сообщают «Известия».

«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары, — пояснил депутат. — Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита».

Выборный предлагает внести изменения в ст. 185.3 УК о манипулировании рынком и дополнить ее частью о публичном распространении заведомо ложной информации об изменении розничных цен на продукты первой необходимости. Наказывать нарушителей-физлиц предлагается штрафами в размере от 200 до 500 тыс. руб. или лишением свободы на срок до трех лет, юрлиц — штрафами от 500 до 800 тыс. руб.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Выборный заявил, что спекулянты и недобросовестные торговцы могут искусственно создавать ажиотажный спрос на товар, а затем поднимать на него цены, объясняя это резким скачком спроса. Также, отмечает депутат, иностранные сети, работающие в России, могут пытаться подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) газете сообщили, что в целом поддерживают идею введения ответственности за умышленные ценовые фейки.

В торговых сетях, в том числе в X5 Retail Group, «Ашане, «Магните», «Ленте» информацию изданию не прокомментировали.

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В Ассоциации компаний розничной торговли задались вопросом. как определить, вызвало ли рост цен конкретное заявление или нет. «Лично мне интересно, как будет проходить оценка таких высказываний: спровоцировала она рост цен или нет? Например, если наш премьер скажет, что мы ожидаем рост цен в пределах инфляции или у нас неурожай гречки и зерновых», — заявил заместитель исполнительного директора ассоциации Владимир Ионкин.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент «Опоры России» Александр Калинин в свою очередь уверен, что предложенный депутатом способ борьбы с фейками и ростом цен — «путь в никуда». «Если мы будем наказывать за слухи, то это путь в никуда. Штрафы у нас и так большие. За последнее время они уже неадекватно выросли. Если еще за каждое слово будут наказывать, то это не выдерживает вообще никакой критики», — считает он.

Меры по борьбе с ростом цен правительство начало предпринимать в конце прошлого года. Президент Владимир Путин обратил внимание на повышение стоимости некоторых базовых товаров, в том числе макарон, подсолнечного масла, сахара. В отношении двух последних продуктов производители и торговые сети заключили соглашения об установлении предельных цен. Также были введены квоты на экспорт некоторых зерновых.

Автор
Мария Лисицына
рост цен на продукты рост цен законопроект
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