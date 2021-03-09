В Госдуме предложили наказывать за вызывающие рост цен на продукты фейки

Депутат от «Единой России» Анатолий Выборный разработал законопроект о введении наказания за распространение заведомо ложной информации, которая провоцирует рост цен на продукты

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный разработал законопроект, предусматривающий уголовное наказание для тех, кто провоцирует рост цен на продукты с помощью недостоверной информации, сообщают «Известия».

«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары, — пояснил депутат. — Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита».

Выборный предлагает внести изменения в ст. 185.3 УК о манипулировании рынком и дополнить ее частью о публичном распространении заведомо ложной информации об изменении розничных цен на продукты первой необходимости. Наказывать нарушителей-физлиц предлагается штрафами в размере от 200 до 500 тыс. руб. или лишением свободы на срок до трех лет, юрлиц — штрафами от 500 до 800 тыс. руб.

Выборный заявил, что спекулянты и недобросовестные торговцы могут искусственно создавать ажиотажный спрос на товар, а затем поднимать на него цены, объясняя это резким скачком спроса. Также, отмечает депутат, иностранные сети, работающие в России, могут пытаться подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.