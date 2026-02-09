Инвестора Галицкого опросили в СК после самоубийства бывшей жены

Александра Галицкого вызвали на опрос в следственный отдел, рассказали источники РБК и подтвердила его адвокат. По факту самоубийства Алии Галицкой СК проводит проверку

Алия Галицкая (Фото: Лия Базикова / VK)

Венчурного инвестора, основателя Almaz Capital Partners и экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого 9 февраля вызвали на опрос по факту самоубийства в изоляторе временного содержания Алии Галицкой. Как рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования, следственным отделом по Истре ГСУ СКР по Московской области проводится проверка по возможному доведению до самоубийства (ст. 110 УК).

«Уголовного дела не было возбуждено, проводится проверка по факту суицида, где в настоящий момент Галицкий А.В. опрашивается в моем присутствии», — сообщила РБК адвокат инвестора Анна Бутырина.

РБК направил запрос в ГСУ СКР по Московской области.

Алия Галицкая покончила с собой 8 февраля в изоляторе временного содержания (ИВС) Истры. Галицкая ожидала этапирования в следственный изолятор (СИЗО) после того, как Истринский городской суд заключил ее под стражу на две месяца по уголовному делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. По версии следствия, не позднее июля 2024 года Галицкая потребовала у инвестора деньги «под угрозой распространения позорящих его сведений». Ей грозило до 15 лет лишения свободы.

В пресс-службе Главного управления МВД по Подмосковью РБК рассказали, что 7 февраля в камере ИВС ОМВД России «Истринский» полиция обнаружила местную жительницу 1979 года рождения «без видимых признаков жизни». Ведомство не раскрыло имении погибшей, однако уточнило, что она была задержана по обвинению в вымогательстве, а по факту ее смерти проводится проверка.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и журналистка Ева Меркачева сообщила, что при Галицкой в камере, где она находилась одна, была найдена предсмертная записка. «Она оставила записку, в котором винит в случившемся бывшего мужа, человека властного и обеспеченного (со всеми вытекающими)», — написала правозащитница.

В тот же день адвокат инвестора Анна Бутырина предоставила РБК копию постановления Окружного суда округа Кларк (штат Невада), в которой указано, что заключенный в 2010 году брак между Александром Галицким и Алией Галицкой в ноябре 2025 года был признан недействительным. В документе указано, что «брак в Лас-Вегасе, штат Невада, 30 апреля 2010 года, заключенный между Галицким А.В. и Алией Ж. Курмамбаевой (она же Галицкая), признан недействительным». Супруги не проживали совместно после вступления в брак и не вели общего хозяйства, а также не имели совместно нажитого имущества и общих долгов, установил суд. При этом ни одной из сторон, написано в постановлении, не подлежат назначению алименты.

По словам Бутыриной, в 2010 году Алия и Александр Галицкие заключили брак в «шуточной форме» на территории Лас-Вегаса. При этом, утверждает адвокат, Галицкий с 1988 года состоит в зарегистрированном браке на территории России с Альбиной Галицкой, что исключало возможность признания брака с Алией Галицкой юридически действительным в России. Сведения о заключении брака в установленный месячный срок не были направлены в Минюст, уточнила Бутырина. К этому эпизоду, по ее словам, не возвращались вплоть до 2025 года — до момента, когда Алия Галицкая обратилась в Пресненский районный суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого имущества.

У Алии и Александра Галицких родились две дочери, которые имеют гражданство России и США. После признания их брака недействительным Верховный суд штата Калифорния определил место проживания детей с матерью, Галицкая вместе с детьми проживала в Московской области. В конце мая 2025 года, по ее утверждению, отец забрал детей из школы и увез их в неизвестном направлении. После этого Галицкая обратилась в правоохранительные органы США с заявлением о похищении детей, однако реакции со стороны американских властей, по ее словам, не последовало.

В октябре того же года Пресненский районный суд Москвы арестовал имущество Александра Галицкого на сумму 435 млн руб. в рамках обеспечительных мер по иску о разделе совместно нажитого имущества.

Адвокат Алексей Паршин, президент коллегии адвокатов «Вердиктъ», в разговоре с РБК пояснил, что уголовные дела о доведении до самоубийства возбуждаются при наличии соответствующих признаков — как после попытки суицида, так и в случае его совершения. Речь может идти, в частности, о фактах унижения личного достоинства, жестокого обращения, угроз, причинения вреда здоровью, побоев или истязаний. В числе возможных признаков он также назвал «оскорбления, насмешки, неприличные шутки, обвинения и клевету».

По словам Паршина, следствию в подобных делах необходимо установить и доказать конкретные способы доведения до самоубийства. К ним могут относиться как физические, так и психические угрозы — жизни, здоровью, эмоциональному состоянию или материальному положению, а также жестокое обращение и систематическое унижение человеческого достоинства, включая оскорбления, насмешки, несправедливые обвинения, наказания и клевету.

Адвокат подчеркнул, что следователям предстоит доказать вину и мотивы лица, которому вменяется совершение преступления. При оценке собранных фактов и установлении причинно-следственной связи между действиями и суицидом, отметил он, следствие нередко обращается за заключениями к психологам и психиатрам.